رجل أعمال سعودي يعرض مبلغا خياليا لمقابلة ميسي ورونالدو في الرياض.. تفاصيل

عرض رجل الأعمال السعودي، مشرف الغامدي، مبلغ 2.66 مليون دولار من أجل شراء تذكرة "ما وراء الخيال" التي ستسمح له بمقابلة كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، بعد المباراة التي ستجمع بين نجوم ناديي الهلال والنصر السعوديين، ونادي باريس سان جيرمان، في الرياض يوم 19 يناير.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فمن المقرر أن ينتهي المزاد لشراء التذكرة في 17 يناير الجاري، حيث يقود الغامدي، المدير العام لمجموعة "عقار وان" العقارية، الطريق بعرضه المربح.

وسيحصل الفائز المحظوظ على فرصة حضور حفل الفائز والدخول إلى غرفتي تبديل الملابس، ما يعني أنه يمكنه مقابلة رونالدو وميسي.

ومن المتوقع أن تكون المناسبة خاصة، مع استعداد رونالدو لخوض أول ظهور له في المملكة العربية السعودية بعد توقيعه مع النصر الشهر الماضي.

ووقع رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا صفقة بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني سنويًا من المقرر أن تستمر حتى عام 2025، ولكن تم إجباره على انتظار مباراته الأولى لأسباب مختلفة.

كما تم تعليق مشاركة رونالدو في مباراتين بعد تحطيمه هاتف أحد المشجعين أثناء وجوده في مانشستر يونايتد في أبريل الماضي، وتأخرت آخر مباراة للنصر في الدوري لمدة 24 ساعة بسبب مشاكل كهربائية في ملعبهم.

في نهاية المطاف يبدو أن رونالدو مستعد للتواجد في الملعب أمام باريس سان جيرمان، وهذا قد يجعله يجدد تنافسه مع ميسي، حيث لم يلعب الثنائي ضد بعضهما البعض منذ أكثر من عامين، عندما فاز يوفنتوس رونالدو على برشلونة 3-0 في ديسمبر 2020 في دوري أبطال أوروبا.