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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم المعارضة يهاجم نتنياهو: خطواتك تدمر إسرائيل

زعيم المعارضة يهاجم
زعيم المعارضة يهاجم نتنياهو: خطواتك ستدمر إسرائيل

هاجم زعيم المعارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو على خلفية التغييرات التي يقوم بها منذ توليه المنصب.

وخاطب لابيد في تصريح له، نتنياهو قائلاً: "لم تتلق تفويض لتدمير الديمقراطية، وأغلبية الجمهور ومن ضمنهم ناخبي الليكود، يعارضون التغيّرات المتسرعة والمدمّرة التي تقوم بها".

وأضاف: "أنت أضعف من أن تتعامل مع المتطرفين في حكومتك".

وخرجت الكثير من التظاهرات الاحتجاجية في إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية والتي تطالب برحيل الحكومة الإسرائيلية الحالية.


وكان نتنياهو قد قال الأربعاء الماضي خلال مؤتمر صحفي، إنه يسعى إلى "تهدئة الخطاب العام في إسرائيل، وأن الدولة لن تنهار".

وأضاف أننا "لن ندمر الديمقراطية ولن نعتقل قادة المعارضة".

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