وزيرة التعاون الدولى تدعو إيلون ماسك لزيارة مصر واستكشاف الحضارة القديمة

وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدعوة لـ"إيلون ماسك" لزيارة مصر والتعرف على أسرار الحضارة المصرية القديمة بالمتحف المصري الكبير.



وقالت الدكتورة رانيا المشاط، على حسابها الخاص بـ"تويتر" ردًا على "ماسك":"شاركنا في معرفة أسرار الحضارة المصرية لتطلع على كثير من القصص التي لم تُروى بزيارة المتحف المصري الكبير والذي يضم المجموعة الكاملة لآثار وكنوز الملك توت عنخ أمون، التي لم تُشاهَد من قبل، ستكون تجربة متفردة واستثنائية، مختتمة ردها بقولها:"مصر ترحب بك".



المشاط تدعو إيلون ماسك لزيارة مصر



ولع ماسك بالحضارة المصرية

جدير بالذكر أن “المشاط" كانت قد ردت على تغريدة للملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عام 2020، حيث صرح رئيس شركة "سبيس إكس"، المتخصصة في تقنيات استكشاف الفضاء، بأنه من مؤيدي نظرية أن مخلوقات فضائية شاركت في جهود البناء الضخمة للأهرامات؛ وهو ما دفع الوزيرة رانيا المشاط لدعوته لزيارة البلاد.