أسيوط.. إخلاء منزل من السكان بعد تعرضه لانهيار جزئي

أخلت الوحدة المحلية بحي غرب مدينة أسيوط منزل مكون من 3 طوابق من السكان بعد انهيار أجزاء من الحوائط، تحسبا لوقوع انهيار كامل.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع سقوط أجزاء من حوائط منزل قديم بمنطقة الصاغة بجوار مدرسة العجمي.



إنتقل إلى موقع العقار محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط وقوات الحماية المدنية والانقاذ وضباط قسم شرطة أول أسيوط وتبين من المعاينة والفحص ان المنزل ملك ورثة " عجبان. ج" مكون من 3 طوابق وتساقط أجزاء من الحوائط من الداخل بالطابق الأرضي.

تم إخلاء المنزل من السكان وجاري فصل المرافق عن المنزل وفرض كردونا أمنيًا بمحيط المنزل، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.