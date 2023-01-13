شاهد| هدى الإتربي من فرنسا في أحدث إطلالة

شاركت الفنانة هدى الإتربي، جمهورها صور جديدة لها، في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هدى الإتربي، أثناء تواجدها في فرنسا بإطلالة مميزة، حيث ارتدت ملابس شتوية باللون الأسود، وفوقها جاكيت طويل باللون الأبيض.





وعلي جانب أخر، انتهت هدى الأتربي من تصوير فيلم "شمس" من تأليف طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي، إخراج معوض إسماعيل، بطولة عمرو عبدالجليل وخالد الصاوي ومحمود عبدالمغني، غيرهم.



الفيلم هو أول تعاون يجمع بين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني سينمائيا، مأخوذ عن رواية "شمس إمبابة" للكاتب طلال الطريفي تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي، تم تصوير أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب ثم ينتقل فريق العمل لإحدى الڤيلات بمنطقة شبرامنت، ويتم التصوير الخارجي بأحد شوارع ومناطق القاهرة و6 أكتوبر.



يشار إلى أن أحدث أعمال هدى الإتربي كان فيلم "ماما حامل"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول أم تستريح أخيرًا بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر، لكن يحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة أن ماما حامل.