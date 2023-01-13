عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد| هدى الإتربي من فرنسا في أحدث إطلالة

هدى الاتربي
هدى الاتربي

شاركت الفنانة هدى الإتربي، جمهورها صور جديدة لها، في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هدى الإتربي، أثناء تواجدها في فرنسا بإطلالة مميزة، حيث ارتدت ملابس شتوية باللون الأسود، وفوقها جاكيت طويل باللون الأبيض.
 


وعلي جانب أخر، انتهت هدى الأتربي من تصوير فيلم "شمس" من تأليف طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي، إخراج معوض إسماعيل، بطولة عمرو عبدالجليل وخالد الصاوي ومحمود عبدالمغني، غيرهم.


الفيلم هو أول تعاون يجمع بين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني سينمائيا، مأخوذ عن رواية "شمس إمبابة" للكاتب طلال الطريفي تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي، تم تصوير أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب ثم ينتقل فريق العمل لإحدى الڤيلات بمنطقة شبرامنت، ويتم التصوير الخارجي بأحد شوارع ومناطق القاهرة و6 أكتوبر.


يشار إلى أن أحدث أعمال هدى الإتربي كان فيلم "ماما حامل"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول أم تستريح أخيرًا بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر، لكن يحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة أن ماما حامل.

 

 

 

IMG_٢٠٢٣٠١١٣_١٩٤١١٥
IMG_٢٠٢٣٠١١٣_١٩٤١١٥
فرنسا أحدث ظهور ملابس شتويه فيلم ماما حامل اللون الاسود الفنانة هدي الأتربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في التجمّع مع أمير توفيق| مهيب عبد الهادي يزف بشرى لجماهير الأهلي

تخفيض 30% على الزيت والسكر.. أسعار سلع معارض أهلا رمضان وأماكنها بالمحافظات

أفريقي سوبر.. أحمد حسن يكشف موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد إلى القاهرة

يبقى الإدارة لازم ترحل .. تصريح من شوبير في بوست غامض

خاص.. بشكتاش التركي يفجر مفاجأة عن رحيل موليكا لـ الأهلي

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب 6 محافظات

أين العدل؟.. الغندور يثير الجدل بشأن واقعة محمود متولي

قرارات هامة بشأن موعد ومدة إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات

ترشيحاتنا

يتفجّر انتشارًا في الريف | خبير يكشف موعد ذروة كورونا بالصين

ميلاد أول ناطحة سحاب في العاصمة الإدارية الجديدة | فيديو

12 ساعة متواصلة من الفيديو … لينوفو تطلق Tab P11 5G

دون نواحي فنية.. وزير الرياضة: اجتماع قريب مع مسئولي بيراميدز لتعظيم استثماراتهم

سعر تويوتا كورولا موديل 2022 مستعملة في السعودية .. صور

بعد سلسلة من الفضائح.. وزيرة الدفاع الألمانية تقرر الاستقالة من منصبها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتدفى فى عز البرد.. طريقة سد الحنك من الدقيق والسكر

بفستان ملفت.. جويل مردينيان تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

البيوتين مفتاح جمال الشعر والبشرة.. موجود في 7 أطعمة| اكتشفها

لو ليلة واحدة بعد تقطيعه .. عادة عند تخزين البصل تجعله سامًا

فيديو

احذروا .. كتلة هوائية من أوروبا تضرب مصر وأجواء شديدة البرودة

إطعام 5 ملايين أسرة.. خيرك سابق مبادرة لدعم المواطنين

عقب انتهاء مشكلته مع موظف حى.. نباش بورسعيد يعود إلى مسقط رأسه

بعقد يمتد حتى عام 2025.. كواليس وصول والد ميسي لـ السعودية للتفاوض مع الهلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ