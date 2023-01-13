بالأسود.. منة فضالي تخطف قلوب متابعيها

شاركت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت فضالي بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام حيث ارتدت ملابس أنيقة باللون الأسود، ونالت الصورة إعجاب محبي ومتابعي الفنانة.



ويجتمع محمد رمضان ومنة فضالي وزينة وايمان العاصي فى دراما رمضان المقبل 2023 لأول مرة وذلك خلال مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، ويشارك فى بطولة العمل هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر، دعاء حكم، طارق النهرى، مجدى بدر وآخرين.