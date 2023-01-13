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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد سلسلة من الفضائح.. وزيرة الدفاع الألمانية تقرر الاستقالة من منصبها

كريستين لامبرخت
كريستين لامبرخت

ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت قررت الاستقالة من منصبها بعد سلسلة من الفضائح التي طاردتها.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها، إن مبادرة الاستقالة من منصب وزارة الدفاع جاءت من لامبرخت نفسها وليس من مكتب المستشار الألماني أولاف شولتس.

وبحسب الصحيفة، تجري الآن مناقشة ترشيح خليفة لامبرخت.

تعرضت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، لانتقادات كبيرة بسبب الخطاب الذي ألقته وسط احتفالات ليلة رأس السنة، وتم تصويره في شوارع برلين.

وقالت لامبرخت في المقطع المنشور على "إنستجرام" إن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أدت إلى "الكثير من التجارب الخاصة"، وفرصة "عقد لقاءات كثيرة مع أشخاص رائعين ومثيرين للاهتمام".

وكتبت صحيفة “تاج شبيجل” الألمانية، أن خطاب وزيرة الدفاع الألمانية بمناسبة العام الجديد، فشل في "الوصول إلى النغمة الصحيحة"، وجعل الأزمة الأوكرانية تبدو وكأنها "تجربة مهنية مثيرة".

كما أثارت لامبرخت الجدل عندما انتشرت صورة لنجلها وهي تصطحبه على متن طائرة عسكرية، حيث أدت الصورة إلى تعرضها لهجوم في الصحافة بسبب استخدامها لموارد الدولة في خدمتها الشخصية وعائلتها.

كما سبق وأن أثارت لامبرخت الجدل عندما صرحت في مقابلة صحفية بأنها لا تلم حتى الآن بالرتب العسكرية في الجيش الألماني.

وزيرة الدفاع الألمانية الاستقالة الفضائح أوكرانيا خطاب الصحافة

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بعد سلسلة من الفضائح.. وزيرة الدفاع الألمانية تقرر الاستقالة من منصبها

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