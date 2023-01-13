بركات يعاتب لاعبي الإسماعيلي: مش عايزين يخدموا نفسهم

علق الإعلامي محمد بركات، على خسارة الإسماعيلي من المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال محمد بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لاعبو الإسماعيلي لم يريدون خدمة أنفسهم، مستوى لاعبي الإسماعيلي شئ غير مُبشر بالفترة المقبلة".

وأضاف: "طالبنا بدعم اللاعبين وأن يحصلون على مستحقاتهم، ولكن ما حدث اليوم من قلة تركيز للاعبي الإسماعيلي غير مُبشر".

واختتم حديثه قائلا: "لاعبو الإسماعيلي عليهم دور كبير في إعادة الدراويش إلى هيبته".