الطاقة الذرية: نستخدم الإشعاع لإطالة عمر النباتات

حل عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، ضيفا علي الإعلامي أحمد فايق ببرنامج " مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"، عن استخدامات الإشعاع لتحسين الزراعة والأراضي.

قال عمرو الحاج علي،:"النظائر المشعة يجري استخدامها في تحديد طبيعة التربة ومدى استمراريتها مع المزارع".

أوضح:"حصلنا على ترخيص بـ12 طفرة زراعية والموافقات اللازمة للعمل على زيادة حجم الإنتاج بشكل عام، ونحن نعمل على التوسع الرأسي لزيادة إنتاجية الأراضي.

أشار إلي أن الهيئة تستخدم الإشعاع في إطالة عمر النباتات وتحسين تواجدها في الأراضي وكذلك فترة تخزينها، معقبا:"تسهم في رفع القيمة التصديرية للمنتجات المصرية، ونحن جهة غير هادفة للربح ولكن نسهم في دعم الدولة المصرية في شتى المجالات.



