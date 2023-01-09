تدريب الطلاب على الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.. تفاصيل

كشفت الدكتورة هداية كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، تفاصيل تدريب الشباب على الاستخدامات السلمية.



وقال هداية كامل، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إن هذا التدريب الصيفي لطلاب الكليات الجامعات احد مطالب التخرج، مضيفا أن نقبل من الكليات العملية في المرحلة الثاني والثالث.

وأضاف الدكتورة هداية كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، أن نهدف تأهيل هؤلاء الطلاب على الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وخاصة أن لها جانب مشرق ومهم.