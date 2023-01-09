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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تدريب الطلاب على الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.. تفاصيل

الطاقة الذرية
الطاقة الذرية

كشفت الدكتورة هداية كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، تفاصيل تدريب الشباب على الاستخدامات السلمية. 

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الطاقة الذرية: الطلاب لن يتخرجوا من الكليات إلا بعد حصولهم على التدريب الصيفي


وقال هداية كامل، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إن هذا التدريب الصيفي لطلاب الكليات الجامعات احد مطالب التخرج، مضيفا أن نقبل من الكليات العملية في المرحلة الثاني والثالث. 
وأضاف الدكتورة هداية كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، أن نهدف تأهيل هؤلاء الطلاب على الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وخاصة أن لها جانب مشرق ومهم.

هداية كامل الطاقة الطاقة الذرية تدريب الشباب الاستخدامات السلمية

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