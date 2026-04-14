أحد أقارب العامل المتوفى بقنا: دخل يطمن على ولاده.. خرج جثة بسبب الصدمة

في مشهد إنساني مؤلم خيم عليه الحزن، توفي عامل إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، عقب رؤيته نجليه وابن شقيقه غارقين في دمائهم داخل المستشفى، بعد إصابتهم في مشاجرة عنيفة بقرية كوم البيجا التابعة لمركز فرشوط شمالي محافظة قنا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الشباب بالقرية، أسفرت عن إصابة نجلي المتوفى وابن شقيقه بإصابات بالغة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

صدمة داخل المستشفى تنهي حياة الأب



قال أسامة عادل، أحد أقارب المتوفى، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الواقعة بدأت بمشاجرة بين عدد من الشباب يوم العيد، موضحًا أن نجلي المرحوم وابن شقيقه كانا ضمن أطرافها.

سلاح أبيض يحول الخناقة إلى ساحة دماء

وأضاف: “الخناقة في الأول كانت بين شباب عادي، لكن الأمور تطورت بسرعة، ودخل أحد الأشخاص قريب للطرف الآخر في المشاجرة وكان بحوزته سلاح أبيض (كتر)، واعتدى على الموجودين بشكل عشوائي.”

وتابع: “الشخص ده مكنش بيفرق بين حد والتاني، حتى ظابط أمن الكنيسة اتصاب، وأي حد كان بيحاول يتدخل كان بيتعور.”

وأشار إلى أن نجل المتوفى وابن شقيقه تعرضا لإصابات بالغة، قائلًا: “ابن المرحوم وابن أخوه اتصابوا في وشهم إصابات صعبة جدًا بسبب الضرب بالكتر.”

وأوضح أسامة عادل أن المتوفى لم يكن طرفًا في المشاجرة من الأساس، مضيفًا: “المرحوم عادل راجل طيب ومحترم جدًا، ومالوش في المشاكل خالص.”

واستكمل: “هو راح المستشفى علشان يطمن على ابنه، ولما شافه بالحالة دي ووشه مفتوح، اتصدم ومقدرش يستحمل، ومن ساعتها ما نطقش وتوفي.”

وأكد: “اللي حصل من البداية كان مجرد خناقة شباب، لكن تطورت بشكل مأساوي، والمرحوم مالوش أي ذنب في اللي حصل.”

واختتم تصريحاته قائلًا: “الراجل ده كان خدوم وطيب جدًا، وميستاهلش النهاية دي.”