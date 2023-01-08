الطاقة الذرية: الطلاب لن يتخرجوا من الكليات إلا بعد حصولهم على التدريب الصيفي

أكد الدكتور هداية كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، أن "التدريب الصيفي" هو أحد المتطلبات الرئيسية لتخرج الطلاب من الجامعات، مضيفاً أن الطلاب لن يتم تخرجهم من الكليات العملية إلا بعد حصولهم على التدريب الصيفي، خاصة كلية العلوم ، و كلية صيدلة، و كلية الهندسة، وكليات الزراعة.

الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية



وأضاف "هداية كامل" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أنه يتم تدريب الطلاب، من خلال المراسلات بين الهيئة و الكليات، مؤكداً أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ، تضم جميع نواحي الحياة، الزراعية، و الصناعية و الطبية.



وتابع: "وبالتالي إحنا بنهتم بتدريب الطلاب، لاستخدام التقنيات النووية، في الاستخدامات السلمية، و الطالب عشان يقدر يشتغل، لازم يحصل على تدريب يؤهله للتعامل مع التقنيات النووية، وكيفية توظيفها في الاستخدامات السلمية والاستفادة منها".