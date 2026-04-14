هذا الدوري الأفضل له.. كوكا يعلق على رحيل محمد صلاح عن ليفربول

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحدث أحمد حسن كوكا، مهاجم فريق الاتفاق السعودي، عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح بعد إعلانه الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، إلى جانب تقييمه لما تعرض له اللاعب مؤخرًا داخل الفريق الإنجليزي.

وأكد كوكا أن محمد صلاح يُعد نموذجًا استثنائيًا في كرة القدم، مشيرًا إلى أنه يعرفه منذ الصغر، وأن ما حققه من نجاحات لم يكن متوقعًا بهذا الشكل، لكنه جاء نتيجة التزامه الكبير وعمله المستمر داخل وخارج الملعب.

وأوضح أن صلاح يمثل قدوة لجميع المصريين، بفضل شخصيته واحترافيته العالية، إلى جانب حرصه الدائم على تطوير نفسه، سواء من خلال التدريبات أو أسلوب حياته الصحي، وهو ما ساهم في وصوله إلى مصاف أفضل لاعبي العالم.

وانتقد كوكا طريقة تعامل الجهاز الفني مع صلاح خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن استبعاد لاعب بحجمه بعد سنوات طويلة من التألق أمر غير عادل، وكان من الأفضل التعامل مع الموقف بشكل أكثر احترافية.

وأشار إلى أن تراجع مستوى أي لاعب لفترة قصيرة لا يبرر استبعاده بهذه الطريقة، خاصة إذا كان قد قدم الكثير للنادي على مدار سنوات طويلة، معتبرًا أن ما حدث يعكس قلة تقدير لما قدمه اللاعب.

وعن مستقبل محمد صلاح، أبدى كوكا دعمه الكامل لأي قرار يتخذه، مؤكدًا أن انتقاله إلى الدوري السعودي سيكون خطوة مميزة، في ظل التطور الكبير الذي يشهده الدوري مؤخرًا، وانضمام عدد من النجوم العالميين إليه.

وأضاف أن وجود صلاح في الدوري السعودي سيزيد من شعبيته، خاصة مع وجود جالية مصرية كبيرة، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك العديد من العروض، وأن القرار النهائي يعود إليه وحده.

