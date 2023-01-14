فتاة بالدقهلية أنقذت جهاز عروس يتيمة.. بحثت طويلا لرد مبلغ كبير ضاع من أصحابه

" الدنيا لسه بخير" ما أجمل أن ينشأ الأبناء على الامانة والاخلاق ، لا تغريهم ولا يغير مبادئهم اى شئ فى تلك الدنيا التى يلهث فيها كثيرين وراء المال.

وها هى فتاة صغيرة تضرب أروع الأمثال فى الأمانة. انها سندس مكرم ١٢ عاما إحدى فتيات قرية تيرة بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية .



حيث كانت سندس فى طريقها إلى الدرس فاصطدم بقدمها كيس ملقى على الأرض فرفعت الكيس لكى تضعه على جنب فوجدت فيه مبلغ كبير من المال فتوقفت وسألت عن صاحب المبلغ فجاءتها فكرة بأن تقوم باللف على المنازل ربما تعثر على صاحب المال.



فى محيط المنطقة التى كانت متواجدة فيها ، بدأ الأهالى معها فى البحث عن صاحب المبلغ ولم يجدوه فقالوا لها " اتركى الكيس واذهبى درسك وسنعلن عن فقده من خلال ميكروفون" فرفضت وقالت" دى امانه معى لازم اوصله لصاحبه بنفسى ومش هتحرك من مكانى".



وعقب مرور حوالى ٩٠ دقيقة جاءت سيدتان يبكون بحرقة وقالوا قيمة المبلغ وهو100000 وهو جهاز عروسه يتيمه وأعطتهما سندس المبلغ وهى سعيدة برد الأمانة لأصحابها

وقامت صاحبة المبلغ بإهداء سندس خاتم ذهب هدية لها لامانتها ولكن سندس رفضت..

وقالت سندس مكرم: منتظرتش صاحب المبلغ عشان أخذ هدية .. انا انتظرت حضرتك عشان أرد الأمانة لأصحابها كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم" . فقامت السيدة بإحتضانها داعية لها ولا سرتها التى انجبت فتاة بهذه الأخلاق العظيمة.