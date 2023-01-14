عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتاة بالدقهلية أنقذت جهاز عروس يتيمة.. بحثت طويلا لرد مبلغ كبير ضاع من أصحابه

" الدنيا لسه بخير"  ما أجمل أن ينشأ الأبناء على الامانة والاخلاق ، لا  تغريهم ولا يغير مبادئهم اى  شئ فى تلك الدنيا التى يلهث فيها كثيرين وراء المال.
وها هى فتاة صغيرة تضرب أروع الأمثال  فى الأمانة. انها  سندس مكرم ١٢ عاما إحدى فتيات  قرية تيرة بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية .

 
حيث  كانت سندس  فى طريقها إلى الدرس فاصطدم بقدمها كيس ملقى على الأرض فرفعت الكيس لكى تضعه على جنب فوجدت فيه مبلغ كبير من المال فتوقفت وسألت عن صاحب المبلغ فجاءتها فكرة بأن تقوم باللف على  المنازل ربما تعثر على صاحب المال. 


فى محيط المنطقة التى كانت متواجدة فيها ، بدأ الأهالى معها  فى  البحث عن صاحب المبلغ ولم يجدوه فقالوا لها " اتركى الكيس واذهبى درسك وسنعلن عن فقده من خلال ميكروفون"  فرفضت  وقالت"  دى امانه معى لازم اوصله  لصاحبه بنفسى ومش هتحرك من مكانى".


وعقب مرور حوالى ٩٠ دقيقة  جاءت سيدتان يبكون بحرقة  وقالوا قيمة المبلغ وهو100000 وهو جهاز عروسه يتيمه وأعطتهما سندس المبلغ وهى سعيدة برد الأمانة لأصحابها

 

وقامت  صاحبة المبلغ  بإهداء سندس خاتم ذهب هدية لها لامانتها ولكن سندس رفضت..

 وقالت سندس مكرم: منتظرتش صاحب المبلغ عشان أخذ هدية .. انا انتظرت حضرتك عشان أرد الأمانة لأصحابها كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم" . فقامت السيدة بإحتضانها  داعية لها ولا سرتها التى انجبت فتاة بهذه الأخلاق العظيمة.

محافظة الدقهلية الدقهلية الرسول صلى الله عليه وسلم بمحافظة الدقهلية مركز نبروه نبروه قرية تيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في التجمّع مع أمير توفيق| مهيب عبد الهادي يزف بشرى لجماهير الأهلي

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب 6 محافظات

أفريقي سوبر.. أحمد حسن يكشف موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد إلى القاهرة

تخفيض 30% على الزيت والسكر.. أسعار سلع معارض أهلا رمضان وأماكنها بالمحافظات

يبقى الإدارة لازم ترحل .. تصريح من شوبير في بوست غامض

أين العدل؟.. الغندور يثير الجدل بشأن واقعة محمود متولي

خاص.. بشكتاش التركي يفجر مفاجأة عن رحيل موليكا لـ الأهلي

قرارات هامة بشأن موعد ومدة إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات

ترشيحاتنا

100 ألف جنيه مقابل ترخيص المحل .. متحدث اللجنة العليا يوضح الحقيقة

هل التعرض للأمطار مستحب في الشرع ؟ دار الإفتاء تجيب

31 تريليون دولار ديون.. عجز 421 مليار دولار بالميزانية.. تدهور عام بالاقتصاد.. ركود ضخم بـ2023.. ماذا يحدث بالولايات المتحدة الأمريكية؟

تشييع جثمان شهيد لقمة العيش بمسقط رأسه في بني سويف

فتاة بالدقهلية أنقذت جهاز عروس يتيمة.. بحثت طويلا لرد مبلغ كبير ضاع من أصحابه

تصعيد 4 لاعبين.. قرار عاجل من ميدو بعد الهزيمة أمام المقاولون العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صفاء أبو السعود ونهال عنبر في حفل أبناء مؤسسة رتيبة الحفني

أكرم حسني يشارك هلا رشدي الغناء في أولى حفلاتها بساقية الصاوي.. صور

بملامح مختلفة.. آمال ماهر تثير الجدل في أحدث ظهور

فوائد مدهشة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العدس في الشتاء؟

فيديو

هل ظهرت علامات الساعة في مكة.. إمام الحرم المكي يجيب| فيديو جراف

ذكر في القرآن.. حقيقة اقتراب اصطدام النجم الطارق بـ الأرض

احذروا .. كتلة هوائية من أوروبا تضرب مصر وأجواء شديدة البرودة

إطعام 5 ملايين أسرة.. خيرك سابق مبادرة لدعم المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ