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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يضم صفقة من العيار الثقيل والإعلان رسميا خلال ساعات

صدى البلد

 

قال أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا كليوباترا، إن صفقة النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق اقتربت بنسبة كبيرة من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد قطع شوط كبير بين مسؤولي الناديين.

وأكد سامي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية على أون تايم سبورت أن إيبوكا سينتقل إلى الزمالك لكنه يترك مسألة الإعلان الرسمي عن الصفقة لإدارة الناديين خلال الساعات القليلة القادمة.

مصدر يؤكد انتقال اللاعب للزمالك

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وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن النيجيري جون إيبوكا لاعب سيراميكا كليوباترا اقترب من الانضمام إلى القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي الجاري.

وتابع المصدر إن الصفقة أصبحت على وشك الانتهاء، ويتبقى فقط بعض التفاصيل البسيطة بين إدارة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، والتي من المقرر حسمها خلال ساعات قليلة.

 

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك  تقريبًا أنهى الصفقة، بعد الاتفاق على كافة الأمور المادية مع إدارة نادي سيراميكا ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

 

ويسعى نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية الجارية  لدعم الفريق بعد النتائج السيئة التي حققها في بطولة الدوري في آخر 3 مباريات بالبطولة.

 

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