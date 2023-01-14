ميدو: هناك لاعبون في الإسماعيلي يحصلون على 10 ملايين جنيه سنويا

كشف أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي مفاجأة بشأن عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الإسماعيلي يحتاج إلى 4 لاعبين جُدد، والناس اللي كونت فريق الإسماعيلي الحالي، عملوا أخطاء ساذجة في اختيار الفريق" .



وأضاف: "في لاعيبة في الإسماعيلي بتحصل على راتب قدره 10 مليون جنيه سنويا، وفي لاعيبة مش بتلعب تحصل على 9 مليون جنيه" .



واختتم حديثه قائلا: "لاعبو الإسماعيلي الجدد بالكامل حصلوا على 50% من عقدهم مع الدراويش"

اصابة لاعب الإسماعيلي

تعرض أحد مشجعي نادي الإسماعيلي للإغماء خلال تواجده في مدرجات ملعب استاد الإسماعيلية، أثناء حضوره مباراة فريقه أمام منافسه المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز.

وتدخلت عربة الإسعاف لنقل المشجع في حالة من التوتر داخل المدرجات وبدا الأمر مخيفا على وجوه المشجعين.

وتعرض الإسماعيلي للهزيمة أمام المقاولون العرب بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي انتهت منذ دقائق.

تقدم المقاولون العرب بالهدف الأول في الدقيقة 50 عن طريق عمر فتحي.

وتعادل الإسماعيلي عن طريق لاعبه محمد هاشم في الدقيقة 53، قبل أن يستعيد المقاولون صفوفه لضمان هدفه الأول.

ثم سجل مامادو نياس لاعب المقاولون الهدف الثاني لذئاب الجبل في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 80 سجل جون أوكولي الهدف الثالثة ليؤكد فوز المقاولون العرب على الإسماعيلي.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 21 ويحتل المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 7 في المركز الأخير.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي لم يفوز باي مباريات مع ميدو منذ توليه مهمة الفريق هذا الموسم، مما زاد من سوء النتائج واحبط مشجعي الدراويش.