عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكاء المتسابق عمر محمد في برنامج الدوم بموسمه الثاني

صدى البلد

انطلقت مساء أمس الجمعة، ثاني حلقات الموسم الثاني من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة للبحث عن المواهب الفنية في كل المجالات بعد نجاح الموسم الأول من "الدوم".

قدم المتسابق عمر محمد الخلال مشهدًا تمثيليًا، ودخل المتسابق في حالة بكاء أمام لجنة التقييم، التي تضم كلًا من الدكتور محمد أبو الخير أستاذ الموسيقى والغناء والإعلامي شادي شاش وأحمد مبارك مدرب التمثيل.

وعقب أحمد مبارك، مدرب التمثيل، على أداء عمر محمد الخلال، قائلا: باين أنك بتركز وبتحاول تعيط من أول ما دخلت، ودا بيبان من حركات الجسم.
https://youtu.be/3qod6z9cRPM

الشباب والرياضة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة اكتشاف المواهب وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في التجمّع مع أمير توفيق| مهيب عبد الهادي يزف بشرى لجماهير الأهلي

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب 6 محافظات

أفريقي سوبر.. أحمد حسن يكشف موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد إلى القاهرة

يبقى الإدارة لازم ترحل .. تصريح من شوبير في بوست غامض

تخفيض 30% على الزيت والسكر.. أسعار سلع معارض أهلا رمضان وأماكنها بالمحافظات

أين العدل؟.. الغندور يثير الجدل بشأن واقعة محمود متولي

خاص.. بشكتاش التركي يفجر مفاجأة عن رحيل موليكا لـ الأهلي

قرارات هامة بشأن موعد ومدة إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: صفقة مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا لم تحسم حتى الآن

ذكر يجعلك أفضل من السابقين واللاحقين .. ردده 100 مرة في الليل

لقاء القمة.. حفنة من الغيابات في الأهلي وثنائي الزمالك يبتعدان عن المباراة

لبنان.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة وأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت | شاهد

بسبب الأمطار.. محافظ الإسكندرية يصدر قرارا جديدا بشأن الامتحانات| تفاصيل

شحن 50% في 10 دقايق.. فيفو تصدر Vitality edition من هاتف iQOO Z6

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش عايزة أتجوزه.. انهيار عروس صينية في حفل زفافها لسبب صادم

ابتسامة هزت القلوب.. الطفلة الأفغانية «زينب» تبيع الأقلام لإعالة أسرتها

تقوية الانتصاب.. فوائد مذهلة لتناول السبيط

رجل أمريكي يعثر على ملايين الدولارات داخل دولاب قديم..لن تصدق ماذا فعل

فيديو

هل ظهرت علامات الساعة في مكة.. إمام الحرم المكي يجيب| فيديو جراف

ذكر في القرآن.. حقيقة اقتراب اصطدام النجم الطارق بـ الأرض

احذروا .. كتلة هوائية من أوروبا تضرب مصر وأجواء شديدة البرودة

إطعام 5 ملايين أسرة.. خيرك سابق مبادرة لدعم المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ