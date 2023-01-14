بكاء المتسابق عمر محمد في برنامج الدوم بموسمه الثاني

انطلقت مساء أمس الجمعة، ثاني حلقات الموسم الثاني من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة للبحث عن المواهب الفنية في كل المجالات بعد نجاح الموسم الأول من "الدوم".

قدم المتسابق عمر محمد الخلال مشهدًا تمثيليًا، ودخل المتسابق في حالة بكاء أمام لجنة التقييم، التي تضم كلًا من الدكتور محمد أبو الخير أستاذ الموسيقى والغناء والإعلامي شادي شاش وأحمد مبارك مدرب التمثيل.

وعقب أحمد مبارك، مدرب التمثيل، على أداء عمر محمد الخلال، قائلا: باين أنك بتركز وبتحاول تعيط من أول ما دخلت، ودا بيبان من حركات الجسم.

https://youtu.be/3qod6z9cRPM