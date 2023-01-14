لبنان.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة وأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت | شاهد

اندلعت، مساء أمس الجمعة، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن في لبنان وعدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ المدينة الذي وقع في أغسطس 2020.

وأعلن أهالي الضحايا اعتصاما أمام مركز أمن الدولة، اعتراضا على توقيف وليام نون، وهو أحد أهالي الضحايا، من قبل الجهاز الأمني، بعد التحقيق معه لساعات.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مصادر قولها إن محيط المركز شهد مواجهات بين الأهالي وعناصر أمنية ملثمة تابعة للجهاز، بينما أغلق عدد من المواطنين الطريق الرئيسي في منطقة جبيل شمالي بيروت اعتراضا على توقيف نون.

التحقيق مع العشرات

وبحسب "سكاي نيوز"، خضع نون للتحقيق مع 13 شخصا آخرين، على خلفية احتجاجات أمام قصر العدل في العاصمة اللبنانية للمطالبة بتحقيق العدالة في القضية.

وحضر عدد من النواب اللبنانيين إلى مركز أمن الدولة للتضامن مع الأهالي، منددين بما اعتبروه "ممارسة بوليسية بحق أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت".

ويطالب أهالي ضحايا الانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، باستمرار التحقيق في قضيتهم بعد أكثر من عام من تعطيله.

ويرفض الأهالي محاولات تعيين قاض بديل عن القاضي الحالي طارق البيطار الذي يتولى ملف القضية، متهمين السلطات بعرقلة التحقيقات ومنع تحقق العدالة.