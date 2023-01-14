الترحيل للمخالفين.. قرار عاجل من السعودية بشأن بعض الوافدين

كشفت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (السبت)، نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، المنفذة خلال الأسبوع الماضي في مناطق المملكة كافة.

وأوضحت الوزارة السعودية ، أن إجمالي عدد المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ أكثر من 15.7 ألف مخالفاً، منهم 8.7 مخالف لنظام الإقامة، و4.1 مخالف لنظام أمن الحدود، و2.8 مخالف لنظام العمل.

وأضافت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 620 شخصاً، 65% منهم يمنيو الجنسية، و30% إثيوبيو الجنسية، و5% جنسيات أخرى، و73 شخصاً حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى أنه تم ضبط 16 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم، مبينة أن إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 3.2 ألف وافد مخالف، منهم نحو 30 ألف رجل، ونحو ألفي امرأة.

وبينت أنه تم إحالة 22.4 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1.8 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11.8 ألف مخالف.