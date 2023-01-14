مسدس في شنطته | طفل يطلق الرصاص على معلمه بالمدرسة بأمريكا

في واقعة غريبة من نوعها، أطلق طفل يدرس بالمدرسة الرصاص على معلمه، بعدما أخرج مسدسًا من حقيبته وأطلق النار عليه عمدًا.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قال مسؤول إن موظفًا في مدرسة فيرجينيا زعم أن صبيًا في السادسة من عمره أطلق النار على معلمه الأسبوع الماضي.

حذر شخص بالمدرسة، المعلم من أن الطفل يحمل مسدسا معا، وتم تفتيش حقيبة الصبي ، ولكن لم يتم العثور على سلاح ، كما قال مدير مدرسة ريتشنيك الابتدائية جورج باركر لأولياء الأمور.

طفل يطلق النار على معلمه بالمدرسة

أصيبت مدرسة الصف الأول أبيجيل زويرنر بجروح خطيرة بعد أن قالت الشرطة إن الصبي أطلق عليها الرصاص عمدا، وكشفت الشرطة إنه استخدم مسدس والدته.

هز هذا الحادث، مدينة نيوبورت نيوز وأثار تساؤلات حول العقوبة القانونية التي يمكن أن يواجهها الصبي الصغير لتنفيذ إطلاق النار.

بعد إطلاق النار ، قالت الشرطة إنها عثرت على مسدس من طراز Taurus عيار 9 ملم في الفصل بالقرب من مكتب الطالب ، إلى جانب حقيبة ظهره وهاتفه المحمول وعيار ناري.

حددت الشرطة من خلال مقابلة مع والدة الطفل أن المسدس تم شراؤه بشكل قانوني لوجوده في منزلهم، وقالت الشرطة إن إطلاق النار وقع دون سابق إنذار ودون قتال.