تفاصيل مثيرة حول بيع مسدس يعود للرئيس الأمريكي روزفلت بنحو مليون دولار

تجاوز سعر البندقية المستخدمة في حرب النجوم..

مؤخرًا تم بيع بيع مسدس تيدي روزفلت والذي صنع عام 1898 بنحو 1 مليون دولار أمريكي، وقالت الشركة في بيان إن بندقية الرئيس السابق ثيودور روزفلت بيعت بنحو مليون دولار في ديسمبر الماضي في مزاد من جانب شركة روك آيلاند للمزادات.

فيلم حرب النجوم

تم بيع المسدس، وهو من طراز Smith & Wesson New Model No. 3 ويعود تاريخه إلى أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر، مقابل 910.625 دولارًا. هذا الرقم جعله قريبًا من البندقية الدعائية التي استخدمتها شخصية هان سولو لشخصية هاريسون فورد في فيلم حرب النجوم الأصلي من عام 1977، والذي حقق أكثر من مليون دولار خلال مزاد روك آيلاند في أغسطس الماضي.

الحرب الأمريكية الإسبانية

تلقى مسدس روزفلت، وفقًا لأوراق المصدر التي قدمتها Rock Island، من قبل الرئيس السابق في 12 مايو 1898، عندما كان من المقرر أن يقوم - الذي كان وقتها مقدمًا - بتدريب سلاح الفرسان المتطوع الأول للولايات المتحدة، والمعروف بالعامية باسم "Rough Riders وهي الوحدة العسكرية الأمريكية الوحيدة التي شهدت قتالًا في الحرب الإسبانية الأمريكية.

تاريخ أمريكا

وقال كيفن هوجان، رئيس شركة روك آيلاند للمزادات، في بيان: “الأسلحة النارية التي لها روابط رئاسية مطلوبة بشدة، ومن الصعب للغاية العثور عليها، فهذه الأسلحة في كثير من الأحيان مهمة لأنها تؤرخ للحظات تاريخية في التاريخ الأمريكي”.

وأضاف: لقد كانت لدينا مسؤولية تقديم ثلاثة أذرع رئاسية في عام 2022، وهو أمر لم يسمع به أحد، لكنه لم يتوقف عن كونه شيئًا مميزًا".

مسدس مزدوج

وعلى الرغم من أن المسدس - المجهز لإطلاق عيار 0.38 طلقة، خرطوشة الخدمة الأمريكية في ذلك الوقت - كان من المفترض استخدامه في الحرب الإسبانية الأمريكية، إلا أن روزفلت اشتهر باستخدام مسدس كولت مزدوج الفعل الذي تم إنقاذه من حطام يو إس إس مين، وهي سفينة البحرية الأمريكية التي غرقت في ميناء هافانا في فبراير 1898.

وبحسب ما ورد احتفظ روزفلت بسلاح سميث أند ويسون الناري حتى السنوات الأخيرة من حياته، وقد انتقل إلى جيمس إي عاموس، وهو الحارس الشخصي وخادم الرئيس السابق، بعد وفاته.