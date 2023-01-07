هدد بإحضار مسدس.. طالب بعمر 6 سنوات يطلق النار على مدرسته في فرجينيا

ألقى القبض على طالب بعمر الـ 6 سنوات بعد إطلاقه النار عمدا على مدرسته بمدرسة ابتدائية بولاية فرجينيا الأمريكية، مصيباً إياها بجروح بالغة نقلت المدرسة على أثرها إلى المستشفى بين الحياة والموت.

أطلق النار عليها

وكشفت تقرير إخبارية أن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على الطالب، الذي لم يتم إعلان اسمه، وذلك بعد أن أطلق النار على معلمته التي تبلغ من العمر 30 عاما، ليصيبها بعيار ناري في بطنها، حيث نقلت في الحال إلى أحد مستشفيات الطوارئ لإنقاذها من الموت.

احتشاد الأهالي أمام المدرسة

وقال مأمور الولاية الأمريكية إن الطفل المحتجز الآن في قسم الشرطة أطلق النار عمدا على المدرسة التي تقبع في المستشفى بين الحياة والموت.

أحضر الرصاص إلى المدرسة

وقع الحادث في مدرسة ريتشنيك الابتدائية، وهي مدرسة للأطفال من سن الخامسة إلى التاسعة، قبل الساعة الثانية بعد الظهر، حيث لم يصب أي طفل بأذى، وتعمل الشرطة على معرفة كيف تمكن الطفل من الوصول إلى البندقية.

وكشفت التحريات أن الطالب أحضر الرصاص معه الأسبوع الماضي، وهدد بأنه سيجلب مسدسا لإطلاق النار على مدرسته، وهذا ما حدث بالفعل.