عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هدد بإحضار مسدس.. طالب بعمر 6 سنوات يطلق النار على مدرسته في فرجينيا

صورة من الحادث
صورة من الحادث

ألقى القبض على  طالب بعمر الـ 6 سنوات بعد إطلاقه النار عمدا على مدرسته بمدرسة ابتدائية  بولاية فرجينيا الأمريكية، مصيباً إياها بجروح بالغة نقلت المدرسة على أثرها إلى  المستشفى بين الحياة والموت.

أطلق النار عليها

وكشفت تقرير إخبارية أن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على الطالب، الذي لم يتم إعلان اسمه، وذلك بعد أن أطلق النار على معلمته التي تبلغ من العمر 30 عاما، ليصيبها بعيار ناري في بطنها، حيث نقلت في الحال إلى أحد مستشفيات الطوارئ لإنقاذها من الموت.

احتشاد الأهالي أمام المدرسة

وقال مأمور الولاية الأمريكية إن الطفل المحتجز الآن في قسم الشرطة أطلق النار عمدا على المدرسة التي تقبع في المستشفى بين الحياة والموت.

أحضر الرصاص إلى المدرسة

وقع الحادث في مدرسة ريتشنيك الابتدائية، وهي مدرسة للأطفال من سن الخامسة إلى التاسعة، قبل الساعة الثانية بعد الظهر، حيث لم يصب أي طفل بأذى، وتعمل الشرطة على معرفة كيف تمكن الطفل من الوصول إلى البندقية.

وكشفت التحريات أن الطالب أحضر الرصاص معه الأسبوع الماضي، وهدد بأنه سيجلب مسدسا لإطلاق النار على مدرسته، وهذا ما حدث بالفعل.

طالب إطلاق النار مدرسة ابتدائية لحياة والموت فرجينيا ولاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه تاني|هبوط أسعار الذهب بعد شهادات الـ25% وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة.. مرتضى منصور يتقدم بشكوى رسمية ضد الأهلي بسبب سافيو

بعد خطاب اتحاد الكرة .. الفيفا يحسم مصير كهربا

وفاة ابن جورج وسوف بعد تعرضه لنزيف في المستشفي

فقد التنفس.. تطورات حالة جورج وسوف بعد نقله للطوارىء

قطع العلاقات| قرار عاجل من أبها ضد الأهلي بشأن ميكيسوني

الشتاء يكشر عن أنيابه.. الأرصاد تُحذر: الأحد ذروة التقلبات الجوية

الكشف عن سبب وفاة ابن جورج وسوف

موضوعات متعلقة

أسرار تنشر لاول مرة عن كواليس أسر صدام حسين داخل حفرة..ما القصة؟

حضرها 65 ألفا.. مشهد مهيب لجنازة بابا الفاتيكان السابق| صور

غدر الزمان.. شاهد| لاعب كرة قدم عالمي مشرد بالشوارع.. فما قصته؟

اتجار بالبشر.. القصة الكاملة للقبض على الإنفلونسر أندرو تيت داخل فيلته

بعد رفع القيود.. آلاف الصينيين يفرون من البلاد بسبب تفشي وباء كورونا

المدينة الوردية.. مياه الامطار تغرق البتراء الأردنية.. شاهد التفاصيل

هيعيشها في نفس البيت.. الكشف عن تفاصيل جديدة بخيانة البلوجر رهف لصديقتها

على فراش الموت.. صور صادمة للأيقونة البرازيلية بيليه

ترشيحاتنا

وزير الزراعة: الصادرات الزراعية بلغت 6.5 مليون طن تقريبا لأول مرة في تاريخها

طلب إحاطة بسبب الهجوم غير المبرر على إمام الدعاة

الرئيس الجديد للكونجرس الأمريكي يتعهد بتحقيق اقتصاد قوي لصالح المواطنين

الأقصر أفضل وجهة شتاءً.. تحركات بريطانية إلى مصر لهذا السبب| تفاصيل

العراق.. توقف حركة الطيران في مطار النجف

بسبب شوبير ومهيب وشبانة| قرار عاجل من مرتضي منصور لنجوم الزمالك السابقين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خسيتي إزاي كده.. إنجي وجدان تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

رجل إكوادوري يتحول إلى امرأة من أجل حضانة بناته

اوعى تعملها.. معلومات خطيرة عن عملية نجل جورج وسوف

أسياخ في رجلها .. ما لا تعرفه عن مرض أمل حجازي

فيديو

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. فضل شاكر يكشف عن برومو أغنيته الجديدة

فى أحدث ظهور.. شريهان تحضتن ممثل شاب على خشبة المسرح I فيديو

حرام عليك.. مواطن ينهار من البكاء بعد سرقة كلبته.. فيديو جراف

تهديد بالإفلاس وضياع لقب الدوري.. الزمالك في مرمى عقوبات الفيفا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

اﻟﻤﺰﻳﺪ