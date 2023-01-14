عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة شبابية جريئة.. نرمين الفقي تثير الجدل بظهورها| شاهد

نرمين الفقي
نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة أنيقة ولافتة. 

txt

بشرى تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية شتوية.. شاهد

txt

ملابس شتويه جريئة.. زوجة محمود العسيلي تستعرض جمالها.. شاهد

وظهرت نرمين الفقي، مرتدية جيب قصيرة باللون البني الفاتح، ونسقت معها بلوفر أنيق وبسيط باللون البيج الفاتح ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نرمين الفقي في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت نرمين الفقي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور نرمين الفقي 

نرمين نرمين الفقي صور نرمين الفقي اطلالات نرمين الفقي اخبار نرمين الفقى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مفاجأة للمصريين|الدولار يتراجع 250 قرشًا لأول مرة وهذا سعره الأن في البنوك

بعد الإفراج عن الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 يناير

مرتضى منصور يوقع عقوبة قاسية على إمام عاشور.. لهذا السبب

قرار عاجل من ميدو لإنقاذ الإسماعيلي

قرار عاجل.. إحالة أوراق قاتلة والدتها في بورسعيد بمساعدة عشيقها إلى المفتي

الكويت .. تحرك عاجل من الحكومة بشأن إقامات آلاف من الوافدين

الضربة الأخيرة للسوق السوداء.. ماذا ينتظر الدولار في مصر؟

موضوعات متعلقة

ملابس شتويه جريئة.. زوجة محمود العسيلي تستعرض جمالها.. شاهد

بشرى تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية شتوية.. شاهد

زي الجاهز.. طريقة تحضير بودرة السحلب

بعد اللوك الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ أصالة خلال الفترة الماضية

فستان مختلف.. نوال الزغبي تثير الجدل بظهورها| شاهد

لن تصدق.. تناول هذه الكمية من الخضروات والفواكه يوميا يحمي من مرض خطير

نشرة المرأة والصحة.. سعر إطلالة نيرمين الفقي يثير ضجة.. أضرار كارثية لزيت الطعام المستعمل.. كيفية مواجهة التغيرات الهرمونية

ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

رقمان قياسيان ينتظران محمد صلاح أمام برايتون.. تفاصيل

من أول ديسمبر وحتى 10 يناير.. الإفراج عن بضائع بـ8.5 مليار دولار

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على القاهرة والوجه البحري.. تغطية خاصة

من الثلج بالكامل.. شاهد أغرب صالة عرض للسيارات في التاريخ

بموجب اتفاقية 1973.. إيران تطالب أمريكا بتسليمها المتهمين باغتيال سليماني

وثائق سرية تكشف الدور الخبيث لبريطانيا ضد مصر في الستينيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شبابية جريئة.. نرمين الفقي تثير الجدل بظهورها| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| علامة في الأصابع تكشف الإصابة بـ تليف الكبد.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة مميزة

برعاية تركي آل شيخ.. 2.6 مليون دولار للعشاء مع رونالدو وميسي ومبابي

خاص.. انطلاق تصوير مسلسل «هابي هالوين»

فيديو

الفن أنقذني من الإدمان.. خالد الصاوي نادم على عدم الإنجاب وغير نادم على عمارة يعقوبيان

بعد ضربها من ممثلة.. رحمة رياض تثير الجدل بسبب زواجها بدون مأذون

مينفعش نفضح قرايبنا.. رد فعل شقيقة وفاء سالم على فيديو انتهاكها

حقيقة قصة حب منة شلبي وتامر حبيب ومرض والدتها ومغادرتها البلاد.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ