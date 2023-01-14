إطلالة شبابية جريئة.. نرمين الفقي تثير الجدل بظهورها| شاهد

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة أنيقة ولافتة.

وظهرت نرمين الفقي، مرتدية جيب قصيرة باللون البني الفاتح، ونسقت معها بلوفر أنيق وبسيط باللون البيج الفاتح ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نرمين الفقي في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نرمين الفقي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور نرمين الفقي