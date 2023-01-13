ملابس شتويه جريئة.. زوجة محمود العسيلي تستعرض جمالها.. شاهد

شاركت أمنية عبد المنعم زوجة محمود العسيلي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت زوجة محمود العسيلي، بشورت قصير باللون الزيتي، ونسقت معه جاكيت طويل مم نفس اللون وتميز الجاكيت بتصميم مختلف وأنيق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت زوجة محمود العسيلي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

واختارت زوجة محمود العسيلي، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور زوجة محمود العسيلي