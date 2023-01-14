تعرف على موقف لاعب الإسماعيلي من مواجهة طلائع الجيش المقبلة

تعرض محمد الشامي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لكدمة في عضلة السمانة، وذلك على خلفية مشاركته في مباراة الأمس ضد المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري الممتاز.

صرح بذلك الدكتور مجدي باز رئيس الجهاز الطبي للفريق مشيرًا إلى أن تلك الإصابة لن تُبعده عن مواجهة طلائع الجيش المقبلة.

ويحل الدراويش ضيفًا على الفريق العسكري يوم الأربعاء المقبل فى إطار الأسبوع الـ 14 من عمر مسابقة الدوري العام.

قرار عاجل من ميدو لإنقاذ الإسماعيلي

أعلن أحمد حسام ميدو، مدرب الإسماعيلي، تصعيد 4 لاعبين من ناشئي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.

قرار عاجل من ميدو لإنقاذ الإسماعيلي

وقال ميدو في تصريحات إذاعية: “الفترة المقبلة ستشهد تصعيد 4 لاعبين من فريق الناشئين”.

وأضاف ميدو: "نحتاج إلى الدعم والمساندة ونحتاج إلى توفيق، فضلا عن عدالة تحكيمية".

واختتم ميدو حديثه قائلا: "الإسماعيلي يملك باك ليفت اسمه عبد الوهاب سيكون أساسيا في منتخب مصر خلال الـ 15 عاما المقبلة".

وخسر الإسماعيلي بقيادة ميدو أمام المقاولون بنتيجة (3-1)، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز، ليبقى الدراويش في المركز الأخير بالدوري المصري، برصيد 7 نقاط فقط.

في المقابل، صعد المقاولون العرب إلى المركز الخامس، برصيد 21 نقطة.