التحالف الوطني: مبادرة "خيرك سابق" تستهدف تحقيق الأمن الغذائي للأكثر احتياجا

أكدت نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن مبادرة خيرك سابق تستهدف تحقيق الأمن الغذائي لأكبر عدد من الأسر الأكثر استحقاقا.

وقالت نهى طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" التحالف الوطني للعمل التنموي لديه أولوية تأمين حصول المواطنين الأكثر احتياجا على الغذاء والطعام ".

وأضافت :" نوفر كروت شراء مشحونة بشكل مسبق للأسر الأكثر احتياجا لشراء السلع التي يرغبون فيها، كما نوفر كراتين مواد غذائية بشكل شهري للاسر الاكثر احتياجا ".



واكملت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي :" نوفر مطابخ الخير التي توفر وجبات ساخنة للأسر الأكثر احتياجا وغير قادرة على تجهيز الطعام بنفسها ".

ولفتت نهى طلعت، أن عمل المبادرة مستمر ولا يوجد وقت محدد للنهاية المبادرة ومستمرين في المبادرة في شهر رمضان الكريم.