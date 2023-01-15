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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حديث نبوي سبب في تفريج الهم والكرب.. احرص عليه

صدى البلد

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، إن هناك حديثا نبويا قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لمن يريد أن يبدل الله تعالى همه إلى فرج وحزنه إلى فرح.

حديث نبوي سبب في تفريج الهموم والكروبات

وأشار “عبد الرازق”، فى فيديو له منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:ما أصاب عبدًا قط همٌّ ولا حزنٌ فقال:"اللهم إني عبدُك ، وابنُ عبدِك وابنُ أمتِك ، ناصيتي بيدِك ، ماضٍ فيّ حكمُك ، عدلٌ فيّ قضاؤُك ، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك ، سميتَ به نفسَك ، أو علمته أحدًا من خلقِك ، أو استأثرت به في علمِ الغيبِ عندك أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ، ونورَ صدري ، وجلاءَ حزني ، وذهابَ همي وغمي إلا أذهب اللهُ همَّه وغمَّه وأبدله مكانه فرحًا ، قالوا : أفلا نتعلمهن يا رسولَ اللهِ ، قال : بل ينبغي لمن يسمعُهن أن يتعلمَهن".

دعاء قلة الحيلة 

( اللهم أقضي حاجتي وفرج كربتي وأرحمني ولا تبتليني وارزقني واكرمني من حيث لا أحتسب ).

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دعاء قلة الحيلة.. ردده يقضي الله حاجتك وينصرك نصرًا عزيزًا

مهما كان وضعك المادي أو الاجتماعي ردد هذا الدعاء كل يوم

دعاء قلة الحيلة والضعف

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك ، نواصيهم في قبضتك وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت".

حديث نبوي سبب في تفريج الهموم والكروبات دعاء قلة الحيلة دعاء قلة الحيلة والضعف دعاء الهم والحزن والخوف دعاء تفريج الهم والكرب وتيسير الأمور

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