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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صندوق تحيا مصر: توفير 12 ألف سكن بديل للأسر الأولى بالرعاية

صدى البلد

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن صندوق تحيا مصر تم إنشاؤه في عام 2014 ككيان معاون لأجهزة الدولة وداعم للعمل المجتمعي وصولا لتوفير حياة كريمة للإنسان المصري.

وأوضح مختار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:"  وفرنا 9 مدارس بسوهاج ومراكز شباب ووحدة طبية وبيطرية، بجانب تطوير مستشفيات في اسوان  وإنشاء مجمع خدمات حكومية.

وأشار: " الصندوق أنفق المليارات خلال الـ 8 سنوات الماضية، في أوقات الأزمات والكوارث وسجل 6 أرقام قياسية في العمل الخيري”٫ موضحا: "في مجال الرعاية الصحية وفرنا تجهيزات لبعض المستشفيات الجامعية والعامة، وقما بشاء 3100 ماكينة غسيل كلوي و500 حضانة للاطفال، ودعم كامل ومستمر لبعض الاقسام في مسشتفى أبو الريش والقصر العيني".

وأكمل:" تم توفير سكن بديل للعديد من الأسر الأولى بالرعاية، بجانب توفير أكثر من 12 ألف سكن بديل وعمل سقف للبيوت، وتطوير الخدمة الحكومية التي يتم تقديمها للمواطنين.
 

صندوق تحيا مصر المستشفيات الجامعية الرعاية الصحية محمد مختار حياة كريمة

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