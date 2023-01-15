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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يستقبل رئيس نادي طنطا ويتفقد منشآت النادي للتطوير.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تقديم المحافظة لكافة أوجه الدعم لنادي طنطا الرياضي، ولكافة الأندية الرياضية والتي تساهم في بناء جيل من الأبطال يشرف ويرفع اسم المحافظة عاليا، جاء ذلك خلال استقباله، مساء اليوم، للمحاسب فايز عريبي رئيس مجلس إدارة نادي طنطا بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور، النائب عبد المنعم شهاب، النائب غباشي بدير، النائب إيهاب الهرميل والنائب على عز.

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وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من المقترحات لتطوير المنشآت داخل النادي، واستثمار كافة الإمكانيات داخل النادي للاستفادة منها لتعظيم الموارد ، وعقب اللقاء تفقد رحمي وعريبي منشآت النادي وملحقاته، تمهيدا لدراستها وإعداد تقرير بها للمناقشة مع وزير الشباب والرياضة.

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محافظ الغربية الغربية الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة طنطا وزير الشباب الدكتور طارق رحمي مجلس إدارة وجه حافظ الغربية طارق رحمي

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