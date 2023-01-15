محافظ الغربية يستقبل رئيس نادي طنطا ويتفقد منشآت النادي للتطوير.. صور

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تقديم المحافظة لكافة أوجه الدعم لنادي طنطا الرياضي، ولكافة الأندية الرياضية والتي تساهم في بناء جيل من الأبطال يشرف ويرفع اسم المحافظة عاليا، جاء ذلك خلال استقباله، مساء اليوم، للمحاسب فايز عريبي رئيس مجلس إدارة نادي طنطا بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور، النائب عبد المنعم شهاب، النائب غباشي بدير، النائب إيهاب الهرميل والنائب على عز.

وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من المقترحات لتطوير المنشآت داخل النادي، واستثمار كافة الإمكانيات داخل النادي للاستفادة منها لتعظيم الموارد ، وعقب اللقاء تفقد رحمي وعريبي منشآت النادي وملحقاته، تمهيدا لدراستها وإعداد تقرير بها للمناقشة مع وزير الشباب والرياضة.

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