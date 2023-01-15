حبس شخصين لحيازتهما كيلو حشيش بالمرج

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم.

كلفت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين مقيمان بدائرتى قسم شرطة "المرج – السلام" وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة".

واعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين المحمول لسهولة التوصل لعملائهما، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.