أحمد صلاح حسني يكشف سبب تلحينه الأغاني باسم مستعار .. فيديو

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إن كان يريد دخول معهد التمثيل ولكن والده رفض وبشدة فى هذا الوقت وحدثت مشادات بينه وبين والده ومن ثم دخل كلية التجارة، موضحا أنه بعد دخوله كلية التجارة احترف كرة القدم بالخرج في بلجيكا وألمانيا لمدة طويلة.

وأضاف "أحمد صلاح حسني" خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن هوس التمثيل كان هدفه الأساسي منذ البداية ولكن الظروف لم تساعده على تحقيق حلمه فى البداية بسبب والده وحبه الشديد لكرة القدم.

وتابع أحمد صلاح حسني أن لديه موهبة التلحين والفن والرياضة فى نفس الوقت واستطاع أن ينجح فى جميع هذه المواهب وقام بالتلحين وقت لعبه للكرة وكان يرفض كتابة اسمه فى ذلك الوقت.