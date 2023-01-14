عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد صلاح حسني يكشف سبب تلحينه الأغاني باسم مستعار .. فيديو

أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إن كان يريد دخول معهد التمثيل ولكن والده رفض وبشدة فى هذا الوقت وحدثت مشادات بينه وبين والده ومن ثم دخل كلية التجارة، موضحا أنه بعد دخوله كلية التجارة احترف كرة القدم بالخرج في بلجيكا وألمانيا لمدة طويلة.

txt

التعادل خسارة.. أحمد صلاح حسني يتحدث عن زكرياته بين جدران الأهلي

txt

أحمد صلاح حسني يكشف سبب تلحينه أغاني باسم مستعار

وأضاف "أحمد صلاح حسني" خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن هوس التمثيل كان هدفه الأساسي منذ البداية ولكن الظروف لم تساعده على تحقيق حلمه فى البداية بسبب والده وحبه الشديد لكرة القدم.

وتابع أحمد صلاح حسني أن لديه موهبة التلحين والفن والرياضة فى نفس الوقت واستطاع أن ينجح فى جميع هذه المواهب وقام بالتلحين وقت لعبه للكرة وكان يرفض كتابة اسمه فى ذلك الوقت.

احمد صلاح حسني معهد التمثيل بلجيكا المانيا هوس التمثيل التلحين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسارة بالثلاثة| 15 يوما تحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول .. وهذه وجهته المقبلة

جمع كلمة حسام .. معلم لغة عربية يكشف لـ "صدى البلد" الإجابة الصحيحة

هيكسر الدنيا.. فرج عامر يكشف نية الأهلي شراء لاعب سيراميكا كليوبترا

امتداد منخفض جوي | الأرصاد : احذروا أمطارًا رعدية في هذا الموعد

الضربة الأخيرة للسوق السوداء.. ماذا ينتظر الدولار في مصر؟

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت 14-1-2023

محدش هيقربله.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن سعر رغيف العيش| فيديو

وفاء حتى الموت.. وفاة زوج بعد ساعات من تشييع جثمان زوجته

ترشيحاتنا

نجم كرة اليد السابق يحذر لاعبي منتخب مصر بعد الفوز على كرواتيا

شاهد .. الظهور الأول لثنائي الأهلي في تدريبات الاتحاد السكندري

بعد ضبط 5 أطنان أرز .. تعرف على عقوبة احتكار السلع

مشروب بسيط.. يخلصك من دهون البطن الحشوية بسرعة مذهلة

شقيقتي طلبت مني حذفه|وفاء سالم تكشف رد فعل أقاربها على فيديو تعرضها للتحرش

معنى جديد عن الستر لا يعرفه كثير من الناس.. أزهري يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن خروج الأطفال غدًا في هذه الأماكن

لأطول فترة ممكنة .. تعلمي الطريقة الصحيحة لحفظ الخس

اوعى ترميها.. قشور هذه الفاكهة أقوى من المضادات الحيوية

اوعى تتجاهلها.. علامة في الساق مؤشر للإصابة بمرض كارثي

فيديو

البلدي بـ75 جنيهًا.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق وطرح لحوم بتخفيضات 30%|تغطية خاصة

حقيقة وقف بطاقات التموين ومنع صرف السلع لتلك الفئات.. تغطية خاصة

عشان مؤدب .. اعترافات امرأة تخلصت من زوجها بالاشتراك مع عشيقها |فيديو

الطقس السيئ يضرب الإسكندرية بقوة .. تأجيل امتحانات وطرق غارقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ