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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي: المواطن البريطاني كل همه يستحمى

صدى البلد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أمريكا تُعاني من أزمة في الدين، فطبقًا للقانون الأمريكي لا يجوز زيادة الدين عن 31.4 ترليون دولار، وطالبت وزيرة المالية الأمريكية بزيادة حد الإقراض، حتى لا تتخلف أمريكا عن سداد أقساط الديون، ولكن الحزب الجمهوري الذي يسيطر على مجلس النواب، يعمل على عرقلة أي زيادة للحد الأقصى للدين. 


وتابع نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الشعب البريطاني لا يجد وقودًا لتشغيل السخانات الخاصة بالاستحمام، وطالب السلطات بتقليل مدة الاستحمام، وهذا الأمر منشور في الصحف البريطانية مثل الجارديان، معقبًا: "المواطن البريطاني الآن كل همه إنه يستحمى".


وتابع نشأت الديهي أن مولدوفا تقوم الآن بتجفيف روث الماشية وتستخدمه كوقود، وهذا الأمر يعرفه المزارعين جيدًا، مشيرًا إلى أن أوروبا عادت مرة أخرى إلى استخدام الحطب وروث الماشية بديلاً عن الوقود الروسي، وهذا الأمر يستدعي التفكير حول مدى استمرار الازمة الحالية، لأن تعرض أوروبا لأزمات اقتصادية، يؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج على مصر، خاصة ان القارة الأوربية أكبر شريك تجاري لمصر، وأي أزمة في أوروبا تؤثر بصورة مباشرة على مصر.


 

نشأت الديهي الحزب الجمهوري مجلس النواب الشعب البريطاني الإعلامي نشأت الديهي

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