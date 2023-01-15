عصام مرعي يكشف أسباب تراجع نتائج الزمالك في الموسم الحالي

كشف عصام مرعي، لاعب الزمالك الأسبق، أسباب تراجع نتائج الفريق الأول للكرة بالنادي الأبيض خلال المباريات الأخيرة بالدوري.



وقال عصام مرعي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" الزمالك يمتلك لاعبين جيدين وإدارة النادي دعمت الفريق بعدد من الصفقات الجيدة".

وتابع :" تعديل طريقة لعب الزمالك وغياب الونش وراء تراجع النتائج، والصفقات الجديدة بحاجة للتجانس في الزمالك، الزناري مدافع جيد ومع الوقت سيظهر بشكل أفضل".

وأكمل :" الزمالك فقد بعض النقاط المضمونة بسبب الاستهتار، لكن الزمالك قادم ومستواه سيتحسن خلال الفترة المقبلة".

وأكد: لابد أن يكون للمدرب المصرى دور مع المدرب الأجنبي مشيرا بأن فيريرا سعيد بعودة إسماعيل يوسف، وأسامه نبيه المدرب العام السابق أدى دوره على أكمل وجه".