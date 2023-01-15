تراجعت في اللحظة الأخيرة.. روسيا ترفض إتمام صفقة لتبادل الأسرى مع أوكرانيا

أعلنت الهيئة الأوكرانية التي تتعامل مع ملف الأسرى، اليوم الأحد، أن روسيا ألغت في اللحظة الأخيرة عملية تبادل مقررة لأسرى الحرب.

وقال مركز التنسيق لمعاملة أسرى الحرب عبر تطبيق “تيليجرام”: "كان من المقرر إجراء جولة أخرى اليوم من عملية تبادل الأسرى مع الجانب الروسي.. ولكن أُلغيت في اللحظة الأخيرة بمبادرة من الجانب الروسي".

وأجرت روسيا وأوكرانيا العديد من عمليات تبادل الأسرى، كان آخرها في 8 يناير، وشملت مئات الأسرى من الجانبين خلال الحرب التي دخلت الآن شهرها الحادي عشر.

وقالت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا، أمس السبت على حسابها على تطبيق تيليجرام إن الجنود الروس أبلغوا عن حالات ابتزاز أثناء وجودهم في الأسر لدى أوكرانيا.

ولم يصدر أي رد فوري من أوكرانيا على هذه المزاعم.