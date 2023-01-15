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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا قصف مبنى سكني في دنيبرو الأوكرانية إلى 14 شخصا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن حاكم منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد عن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الصاروخي الروسي الذي دمر مبنى سكني في مدينة دنيبرو، إلى 14 قتيلا في حين واصلت فرق الإنقاذ عملها طوال الليل بحثا عن ناجين.

وكتب فالنتين ريزنيشنكو حاكم المنطقة الواقعة في شرق وسط أوكرانيا في الساعة 2:50 صباحا (0050 بتوقيت جرينتش) على تطبيق تيليجرام للمراسلة يقول إن "عملية البحث جارية"، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وقال ريزنيشنكو إنه تم إنقاذ حوالي 38 شخصا وفقد حوالي 24 ولا يزال عدد غير معروف من السكان محاصر تحت كومة هائلة من الأنقاض بعد الهجوم الذي وقع ظهر أمس السبت وتسبب أيضا في إصابة 64 شخصا على الأقل.

وقال مسؤولون إن الضربات أصابت البنية التحتية الحيوية في العاصمة كييف وأماكن أخرى، مما يؤدى إلى تقييد إمدادات الطاقة في ذروة الشتاء للعاصمة وأجزاء كبيرة من البلاد خلال الأيام المقبلة.

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