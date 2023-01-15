هل يجوز للحائض قراءة القرآن من الهاتف لرقية نفسها ؟

هل يجوز للحائض قراءة سورة البقرة من الهاتف لرقية نفسها ؟..سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب ممدوح، قائلًا: الأصل أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن حال حيضها قبل أن تتطهر.

هل يجوز للحائض قراءة القرآن من الهاتف المحمول ؟

سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء الرسمية بالفيسبوك : "وأجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا:

يجوز للحائض قراءة القرآن من الهاتف المحمول ولكن بالعين فقط ولا تنطق بلسانها ويكون ذلك في حالة الضرورة القصوى كأن تكون طالبة أزهرية ولديها اختبار قرآن أو لديها ورد يومي تحفظه وخوفا من النسيان أما غير ذلك فلا يجوز لها القراءة من المصحف أو الهاتف .

هل يجوز للمرأة الحائض أن تغتسل بماء مقروء عليه قرآن



تلقى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا يقول صاحبه (هل يجوز للمرأة أن تغتسل بماء مقروء عليه قرآن وهي حائض؟).



وأجاب "ممدوح"، خلال فتوى مسجلة له، قائلًا : أن المرأة الحائض إذا أردت أن تغتسل بماء مقروء عليه قرأن وهى حائض فيجوز ذلك ولكن الأهم ان يكون الماء المقروء عليه لا يأتى عليه نجاسة.



وأشار الى أن الخطوات التي ينبغي على المسلم اتباعها عند الرقية الشرعية للشفاء من الأمراض أو ما شابه هي: أن يرقى المسلم المريض بسورة الفاتحة، وأن يكون معتقدا كامل الاعتقاد واليقين بأن سورة الفاتحة هي الشافية بإذن الله من المرض، وأن يضع المسلم يده على جسد المريض ثم يبدأ في قراءة الفاتحة.



وتابع: الرقية الشرعية لا تمنع من الذهاب للطبيب فلنا أن نعمل بالرقية الشرعية ونأخذ بالأسباب كذلك في الذهاب للطبيب في حال عدم الشفاء.