تمهيدا لافتتاحه رسميا.. رئيس الوزراء يصل معرض أهلا رمضان في الجيزة

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى معرض أهلا رمضان بفيصل بمحافظة الجيزة لافتتاحه لعرض سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة ، ويرافقه وزراء التموين والزراعة والتجارة والصناعة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة.

ويوفر المعرض كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم بالتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، وبمشاركة 60 عارضا.



يأتي المعرض ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم قبل حلول شهر رمضان الكريم، و من المقرر استمرار العمل بالمعرض حتى شهر رمضان.



ويحتوى على عدد كبير من الباكيات البيعية والتي تضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت، واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات وبيض المائدة، ويفتح المعرض ابوابه للمواطنين يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 مساءً.