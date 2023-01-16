مراكز للاستشفاء.. الآبار الكبريتية مصدر للسياحة العلاجية في الوادى الجديد

تشتهر محافظة الوادي الجديد بالعديد من الابار الكبريتية المتواجده بمراكز المحافظة الخمس والتي تعد مراكز للاستشفاء الطبيعي نظرا لتركيبتها الكيميائية الفريدة التي تساعد علي علاج آلام العظام والأمراض الجلدية ، وغيرها من الأمراض المزمنة.

يقول محمد يوسف صاحب قرية سياحية، إن الابار الاستشفائية تعد منحه انعم الله بها علي اهالي الواحات لعلاج بعض الأمراض وبأقل الإمكانيات المادية المتاحة، حيث يقوم المريض بالنزول في مياه البئر لمدة ساعه او ساعة ونصف والاستمتاع بالمياه الساخنة التي تعمل علي علاج آلام العظام والخشونة والروماتيزم وإذابة الدهون.

واوضح أن الآبار الاستشفائية تمتاز بتركيبها الكيميائى الفريد، والذى يفوق فى نسبته جميع العيون الكبريتية والمعدنية فى العالم ,فضلًا عن تواجد نسبة الطمي بالآبار والعيون الكبريتية بما له من خواص علاجية تشفى العديد من الامراض المستعصية.

يقول خالد شتيوي مدير هيئة تنشيط السياحه الاقليميه بالمحافظة، إن المحافظة تتميز بوجود عدد كبير من المقومات السياحية الجاذبة للسكان والتى من اهمها الحالة الامنية المستقرة وتعدد المقومات السياحية والتى من اهمها السياحة البيئية والعلاجية التى تتمثل فى الآبار الكبريتية والتى تختلف فى العمق والسعة ودرجة الحرارة التى تتراوح ما بين 30 و73 درجة مئوية والتى تحتوى على أعلى نسبة من عنصر الكبريت مقارنة بالآبار المنتشرة فى شتى أنحاء العالم والأملاح المعدنية وبعض المعادن ذات القيمة العلاجية منها كربونات الصوديوم ونسب متفاوتة من بعض العناصر الفلزية مثل الماغنسيوم والحديد.

وأضاف شتيوي أن الآبار الكبريتية تستخدم فى علاج امراض الالتهاب العظمى المفصلى وروماتويد العضلات الليفى والتهاب الأعصاب والآلم الناجمة عنه والشلل ووهن الأطراف والأمراض العصبية والنفسية ومرض النقرس المزمن ( داء الملوك) وأمراض الجهاز التنفسى ( التهاب الجيوب الأنفية المزمن، التهاب الشعب الهوائية، الربو الشعبى المزمن). والأمراض الجلدية ( الجرب، الإكزيما، حب الشباب، الصدفية وتيبس المفاصل، والكسور الملتئمة المصحوبة بمضاعفات الالتئام الخاطئ والقصور المزمن بالدورة الشريانية للأطراف والسمنة المفرطة والمرضية.

ولفت الي أن السياحة البيئية والاستشفائية بالوادى الجديد بدأت تعود لطبيعتها بعد انتهاء جائحة كورونا حيث استقبلت المحافظة مؤخرا العديد من الافواج السياحية بغرض الاستشفاء والاستمتاع بمياه الابار الكبريتية وخاصة أن محافظة الوادى الجديد تتميز بطقسها المعتدل والدافيء طوال فى فصل الشتاء .

ابار علاجيه في واحات الوادي الجديد (1)

ابار علاجيه في واحات الوادي الجديد (3)

ابار علاجيه في واحات الوادي الجديد (4)