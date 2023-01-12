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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص 73 طفلا من ذوي الهمم بمركز حسن حلمي في الوادي الجديد

جانب من القافله
جانب من القافله

أنهت القافلة الطبية المتخصصة للكشف على ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الدكتور حسن حلمي في الوادي الجديد، أعمالها اليوم الخميس، تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الاقليم ، وبمتابعة الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ . 

ووقعت القافلة الكشف الطبي على ٧٣ حالة من أبناء مراكز المحافظة، وعمل رسم مخ للحالات المختلفة بأحدث الأجهزة الطبية داخل المركز، بالإضافة لعقد عدد من الدورات التدريبية في مجالات التربية الخاصة والتكامل الحسي، وندوات تثقيفية للأسر وأولياء الأمور والمهتمين في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تمت دراسة الأماكن التي سوف تخدم ذوي الاحتياجات من خلال الأعمال اليدوية والاستشفائية وذلك بزيارة مزرعة الطحان وكهف الملح ومصنع التمور، ومشاهدة نماذج الأعمال المسرحية التي تتم على مسرح المركز لذوي الاحتياجات، طبقاً لتوصيات المتخصصين في هذا المجال.

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