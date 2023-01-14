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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة الوادى الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

نظم فرع ثقافة الوادي الجديد العديد من الأنشطة الثقافية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة  بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى، حيث أعد بيت ثقافة صنعاء ورشة حكى عن تنمية الموارد البشرية ناقشها راضى أحمد.

كما نفذ بيت ثقافة بولاق ورشة حكى بعنوان "اللسان العجيب"، ناقشتها أسماء حسين، بجانب ورشة رسم وتلوين عن ذكرى ٢٥ يناير.

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قدم بيت ثقافة القصر ورشة حكى بعنوان "تراث بلدنا" ناقشتها نحمده محمود، كما نظم بيت ثقافة الجديدة ورشة حكى عن "حرية التعبير وقيودها" قدمها ناصر شوقى، بينما أقام بيت ثقافة المعصرة محاضرة ثقافية بعنوان "احتفاليات الأقباط بأعيادهم"، وتحدث خلالها محمد عبدالرحمن عن عيد الميلاد المجيد الذى يوافق يوم السابع من يناير وهو إحتفال بميلاد السيد المسيح وهو من أجمل الأعياد بالنسبة لهم حيث يتضمن حضور الطقوس والاحتفالات.

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