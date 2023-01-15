لأول مرة.. محافظ الإسكندرية يكرم العناصر المتميزة في مهرجان الشكر والتقدير

جطأقام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مهرجان شكر وتقدير لتكريم بعض العناصر المتميزين في عام 2022 من الموظفين بالديوان العام للمحافظة والأحياء والمديريات والجهات التابعة، وذلك خلال مهرجان الشكر والتقدير الذي اقامته المحافظة لأول مرة .

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم ، والمحاسب محمد سعد الله مدير مديرية التموين ، والدكتورة أميرة طهيو مدير مديرية الصحة، والدكتورة إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة بالمحافظة، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي كلمته، رحب المحافظ بجميع الحضور، مؤكدا على دور الموظف أو المسؤول، ومدى التزامه بتنفيذ تعليمات وقواعد أجهزة الدولة، فهو ممثل للدولة والحكومة، ومتلقي الخدمة يرى الحكومة من خلال آداء هذا الموظف أو المسؤول.

وقال المحافظ: إن المحافظة لديها كفاءات وعناصر متميزة بعيدة عن الأضواء، ومسؤولية القيادات وكل مدير هي إبراز هذه الكفاءات وإلقاء الضوء عليهم واستغلالهم، والاستفادة منهم في خدمة المواطنين.

وأشار إلى أن مهرجان التكريم الذي يُقام لأول مرة في المحافظة سوف يستمر كل عام، موضحًا أن الهدف منه هو تكريم وتشجيع المتميزين الذين أسهموا في الإرتقاء بالعمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف اللواء محمد الشريف، رؤساء الأحياء ومديري المديريات وجميع الجهات التابعة للمحافظة، بضرورة الاهتمام بالكفاءات والكوادر المتميزة من الموظفين ، وتشجيعهم، وإلقاء الضوء عليهم، وتكريمهم.

ووجه المحافظ الشكر إلى العناصر المتميزة الذين تم تكريمهم، مشيدا بآدائهم المشرف والمتميز خلال عام 2022، مؤكدا أنه في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإننا جميعا حريصين على بذل المزيد من الجهد والعمل المستمر ليلا نهارا للمساعدة في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وخلال المهرجان، تم تكريم القائمين على مشروع محطة مصر وهم المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، ونيفين النحاس مدير المكتب الفني الهندسي لشئون المحافظ، وعزة سعد رئيس حي وسط، والعميد ممدوح الزوام مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومحمود محمود أبو سمرة رئيس مجلس إدارة مجموعة ابو سمرة للتجارة والمقاولات، و محمد غريب الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو سمرة للتجارة والمقاولات، ومحمد عبد الله مدير مشروع تطوير ميدان محطة مصر، ورضا خورشيد رئيس قطاع إسكندرية لشركة كوين سرفيس، ومهندسي الموقع : كريم البكري، و محمود السقا، و وليد جمال، و محمد السبع، و رامي بدرة، و محمد هجرس، و محمد عادل، و حسن معروف.

ومن التربية والتعليم تم تكريم سمر حسين لطفي مدير مجمع مصطفى النجار، ومن وحدة المعلومات الجيومكانية، تم تكريم إسماعيل حسين إبراهيم مدير الوحدة، و المهندسة أيتن عبد الحميد عبد الجميل مدير مشروع الوحدة، ومن مديرية التموين تم تكريم عبد الله محمد أحمد مدير إدارة تموين وسط.