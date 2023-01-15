محافظ الإسكندرية: توقيع اتفاق لتعديل 300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة حريصة علي رفع كفاءة ودعم أسطول النقل العام بالإسكندرية وتطوير جميع وسائل النقل بأحدث تقنيات النقل الحضرى الحديث الصديقة للبيئة، فضلا عن توفير وسائل نقل مريحة ومتنوعة بأسعار تتناسب مع الجميع، وذلك في إطار تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وحرص الدولة علي تقديم خدمات مميزة للركاب.

وتلقى اللواء محمد الشريف تقريرا حول إنجازات الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، حيث أوضح المهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب أنه خلال عام 2022 تم إنشاء وتفعيل البنية التحتية لمنظومة التذاكر الإلكترونية.



وأشار إلى أنه تم التعاقد على توريد 40 أتوبيس جديد تعمل بالكهرباء صديقة للبيئة، وتوقيع عقد إتفاق لتعديل عدد 300 أتوبيس تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، وإنشاء محطات تموين غاز طبيعي بجراجي غرب ومحرم بك، وتشغيل خدمات نقل ركاب جديدة لربط بشاير الخير والسيوف بوسط المدينة.

وأضاف أنه تم إنشاء وتجهيز وتركيب عدد 5 محطات إنتظار الركاب داخل بشاير الخير 3 و 5. وتطوير محطة كهرباء الورديان وهي أحدث المحطات الكهربية التابعة للهيئة، وتعتمد على تكنولوجيا Electrotechnika والتي تعتبر من أحدث التقنيات العالمية فى مجال تغذية المركبات الكهربية.