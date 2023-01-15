عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: توقيع اتفاق لتعديل 300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة حريصة علي رفع كفاءة ودعم أسطول النقل العام بالإسكندرية وتطوير جميع وسائل النقل بأحدث تقنيات النقل الحضرى الحديث الصديقة للبيئة، فضلا عن توفير وسائل نقل مريحة ومتنوعة بأسعار تتناسب مع الجميع، وذلك في إطار تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وحرص الدولة علي تقديم خدمات مميزة للركاب.

وتلقى اللواء محمد الشريف تقريرا حول إنجازات الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، حيث أوضح المهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب أنه خلال عام 2022 تم إنشاء وتفعيل البنية التحتية لمنظومة التذاكر الإلكترونية.

لأول مرة.. محافظ الإسكندرية يكرم العناصر المتميزة في مهرجان الشكر والتقدير


وأشار إلى أنه تم التعاقد على توريد 40 أتوبيس جديد تعمل بالكهرباء صديقة للبيئة، وتوقيع عقد إتفاق لتعديل عدد 300 أتوبيس تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، وإنشاء محطات تموين غاز طبيعي بجراجي غرب ومحرم بك، وتشغيل خدمات نقل ركاب جديدة لربط بشاير الخير والسيوف بوسط المدينة. 

وأضاف أنه تم إنشاء وتجهيز وتركيب عدد 5 محطات إنتظار الركاب داخل بشاير الخير 3 و 5. وتطوير محطة كهرباء الورديان وهي أحدث المحطات الكهربية التابعة للهيئة، وتعتمد على تكنولوجيا Electrotechnika  والتي تعتبر من أحدث التقنيات العالمية فى مجال تغذية المركبات الكهربية.

الاسكندرية الغاز الطبيعى البنية التحتية محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف غاز طبيعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللحظات الأخيرة لطائرة نيبال قبل تحطمها وموت جميع ركابها| فيديو

موسيماني يخطف صفقة الأهلي الجديدة .. تفاصيل

عاجل من الحكومة| تخفيض 50% لمدة 4 أشهر على سلع معارض أهلا رمضان

الأهلي بدون 8 لاعبين أساسيين أمام سموحة والزمالك.. ماذا سيفعل كولر؟

بشرى للمواطنين.. تخفيضات كبيرة بالأسعار.. الزيت بـ 25 جنيها والأرز 10.5بالمجمعات الاستهلاكية

2080 للجرام.. سعر الذهب الان في مصر

ملحقش يطلع.. هبوط سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في جميع البنوك

قرار عاجل ضد نجل رجل أعمال شهير بالسجن المشدد 3 سنوات

ترشيحاتنا

قتلي ومصابون في إطلاق نار بـ أمريكا وهروب مرتكبي الجريمة

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يطرح سلعا بأسعار مخفضة في معرض أهلا رمضان

كأس العالم لليد.. مصر تتقدم على المغرب 13-9 في الشوط الأول

تعرف علي قائمة الزمالك أمام بيراميدز عذا

الأرز من 12 لـ15 جنيها.. وزير التموين يستعرض تخفيضات أهلا رمضان في فيصل

صفقة تحت السن.. وصول البطاقة الدولية لـ الغديري بعد انتقاله لنادي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترسوا.. جمال شعبان يحذر من تناول هذا النوع من المسكنات

احترس.. تناول هذه الفاكهة بكمية كبيرة يصيبك بهشاشة العظام

طريقة عمل مكرونة فيتوتشيني زي المطاعم الشهيرة

من غير فلوس.. مشروب سحري يقضي على البرد

فيديو

تصرف جنوني.. خليجي يقدم على بيع كليته بسبب المطرب عبد المجيد عبد الله

لم ينجوا أحد .. مشهد مرعب لـ تحطم طائرة نيبال

مفاجأة غير متوقعة في قضية مشرفة عمال بورسعيد.. تطورات جديدة

بيكيه يسخر من شاكيرا بعد أغنيتها الأخيرة وارتباطه بكلارا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ