أحمد صبحي حميدو: السوق المصري كبير ونستطيع مواجهة التحديات الاقتصادية

قال الدكتور أحمد صبحي حميدو، عميد الكلية السويسرية لإدارة الأعمال، إن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على كل دول العالم.

وأوضح صبحي حميدو خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة “ًصدي البلد”: “السوق المصري كبير ونستطيع مواجهة التحديات الاقتصادية”.

وأضاف: “يجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال تطوير السياحة”، مؤكدا: “السوق المصري جاذب للاستثمارات وهذه شهادة الدول الشقيقة”.

وأكمل: "مش بنقول الدنيا وردي لكن بنقول دول كثيرة تأثرت مثل مصر ويجب أن نحاول مواجهة التحديات بأفكار استثمارية جادة".