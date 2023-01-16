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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانات مبهرة.. وان بلس تستعد لإطلاق هاتف شبابي جديد ينافس سامسونج وشاومي

كشفت تقارير أن شركة وان بلس الصينية في طريقها لإطلاق هاتف جديد للفئة الشبابية والمتوسطة يمكنه المنافسة مع هواتف سامسونج، وشاومي، وأوبو، حيث سيتميز الهاتف بتصميم أنيق ومختلف عن الهواتف السابقة التي أطلقتها وان بلس مؤخرا. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن عدد من التسريبات كشفت بالفعل صور حية لهاتف  OnePlus Nord CE 3 المنتظر من وان بلس، حيث من المتوقع أن يضم الهاتف مواصفات شاشة وكاميرا فائقة الدقة مع بطارية كبيرة وأيضا معالج جيد مخصص للفئة المتوسطة يقدم أداء سريعا وكفاءة ملحوظة. 

هاتف وان بلس OnePlus Nord CE 3

وسيضم هاتف وان بلس OnePlus Nord CE 3 شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض + FHD، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع دعم تقنية +HDR10، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

هاتف وان بلس OnePlus Nord CE 3

وسيقدم هاتف وان بلس OnePlus Nord CE 3 كاميرا أساسية دقة 108 ميجابكسل مقترنة بمستشعرين للماكرو والعمق بدقة 2 ميجا بيكسل  مع دعم تسجيل الفيديو بجودة 4K، وكاميرا سيلفي دقة 18 ميجابكسل. 

 

وسيعمل هاتف وان بلس OnePlus Nord CE 3 بمعالج مخصص للفئة المتوسطة من نوع Snapdragon 695 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجابايت. 

 

وسيحتوي هاتف وان بلس OnePlus Nord CE 3 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط ، وحتى الآن لم تظهر أى تسريبات خاصة بالسعر المحتمل للهاتف أو موعد الإعلان عنه.

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