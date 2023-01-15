عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل معاقبة الاتحاد الأوروبي لنفسه بدلا من روسيا بعد حربها ضد اوكرانيا

صدى البلد

تحدث الدكتور أحمد ياسين، المحلل الاقتصادي، عن معاناة أوروبا من ارتفاع معدلات التضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال "ياسين"، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إن هذه الأزمة سببها الرئيسي هو الأزمة بين الدول الأوروبية وروسيا، والتي تسبب مباشرة في ارتفاع أسعار الطاقة بشكل ملحوظ، وبالتالي ارتفاع نسب التضخم.

البنوك المركزية

وأضاف المحلل الاقتصادي، أن الطريقة الوحيدة التي يمكن للبنوك المركزية مواجهة نسب التضخم التي تخطت الـ 10%، هي رفع نسب الفائدة.

واستطرد، ليس هناك أي علاقة بين ارتفاع نسب الفائدة، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن خروج بريطانيا يعد فرصة ثمينة لتنمية الاقتصاد البريطاني، إلا أن الحكومة البريطانية لم تتمكن بعد من تفعيل الاتفاقيات التي من شأنها حصد ثمار خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وتابع، أن كل ما يجري في قارة أوروبا اقتصاديا، ليس مرتبطا بالأزمة الأوكرانية، بينما هو بسبب العقوبات الاقتصادية الجنونية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

حرب خروج بريطانيا الحكومة البريطانية الدول الأوروبية أوكرانيا الاتحاد الأوروبي اقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللحظات الأخيرة لطائرة نيبال قبل تحطمها وموت جميع ركابها| فيديو

موسيماني يخطف صفقة الأهلي الجديدة .. تفاصيل

عاجل من الحكومة| تخفيض 50% لمدة 4 أشهر على سلع معارض أهلا رمضان

صفقة تحت السن.. وصول البطاقة الدولية لـ الغديري بعد انتقاله لنادي الزمالك

الأهلي بدون 8 لاعبين أساسيين أمام سموحة والزمالك.. ماذا سيفعل كولر؟

2080 جنيها للجرام.. سعر الذهب الآن في مصر

ملحقش يطلع.. هبوط سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في جميع البنوك

استخراج إبرة من عضو ذكري لمريض يعاني من انسداد بولي في البحيرة.. شاهد

ترشيحاتنا

أسعار سوبارو إمبريزا الجديدة في مصر

الأرز بـ15 والزيت 35 جنيها.. بشرى للمواطنين حول أسعار معارض أهلا رمضان..فيديو

أحمد موسي: خصومات أكثر من 30 % في معارض أهلا رمضان

وظائف خالية في الخط الثالث للمترو.. اعرف أخر موعد للتقديم والمرتبات

بمقدم 70 ألف جنيه .. احجز شقتك الآن| تفاصيل

ماعوز.. المبعوث السري الإسرائيلي للدول العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات شائعة يتجاهلها الكثيرون.. أعراض كارثية لسرطان البنكرياس

احترسوا.. جمال شعبان يحذر من تناول هذا النوع من المسكنات

احترس.. تناول هذه الفاكهة بكمية كبيرة يصيبك بهشاشة العظام

طريقة عمل مكرونة فيتوتشيني زي المطاعم الشهيرة

فيديو

فيروس شيكونجونيا يهدد العالم.. دول بأمريكا اللاتينية ترفع حالة التأهب الصحي

تصرف جنوني.. خليجي يقدم على بيع كليته بسبب المطرب عبد المجيد عبد الله

لم ينجوا أحد .. مشهد مرعب لـ تحطم طائرة نيبال

مفاجأة غير متوقعة في قضية مشرفة عمال بورسعيد.. تطورات جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ