تفاصيل معاقبة الاتحاد الأوروبي لنفسه بدلا من روسيا بعد حربها ضد اوكرانيا

تحدث الدكتور أحمد ياسين، المحلل الاقتصادي، عن معاناة أوروبا من ارتفاع معدلات التضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال "ياسين"، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إن هذه الأزمة سببها الرئيسي هو الأزمة بين الدول الأوروبية وروسيا، والتي تسبب مباشرة في ارتفاع أسعار الطاقة بشكل ملحوظ، وبالتالي ارتفاع نسب التضخم.

البنوك المركزية

وأضاف المحلل الاقتصادي، أن الطريقة الوحيدة التي يمكن للبنوك المركزية مواجهة نسب التضخم التي تخطت الـ 10%، هي رفع نسب الفائدة.

واستطرد، ليس هناك أي علاقة بين ارتفاع نسب الفائدة، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن خروج بريطانيا يعد فرصة ثمينة لتنمية الاقتصاد البريطاني، إلا أن الحكومة البريطانية لم تتمكن بعد من تفعيل الاتفاقيات التي من شأنها حصد ثمار خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وتابع، أن كل ما يجري في قارة أوروبا اقتصاديا، ليس مرتبطا بالأزمة الأوكرانية، بينما هو بسبب العقوبات الاقتصادية الجنونية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.