جوائز تصل لمليون جنيه.. تفاصيل مفاجأة مصلحة الضرائب للمواطنين

كشفت شيري سمير مدير مشروع تحفيز المواطين بـ مصلحة الضرائب، أنه “يتم تحفيز المواطنين للاحتفاظ بالفواتير لأن لها جوائز تصل لمليون جنيه”.

وأوضحت شيري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر قناة "صدى البلد": “تم بدء التشغيل التجريبي للتحفيز في 5 مولات كبرى داخل مصر”.

وأشارت إل أنه يجب على المواطن أن يطلب من الكاشير تسجيل الفاتورة في برنامج ( فاتورتك حمايتك وجايزتك)، مضيفة أن الفاتورة لها قيمة لأنه يمكن للمواطن الحصول على حوافز عليها.

واستطردت شيري سمير، مدير مشروع تحفيز المواطين بمصلحة الضرائب، أن المواطن الذي يحصل على الفاتورة من المولات يطلب تسجيل المعاملة.

كود التأكيد

وأضافت أنه يتم إرسال رسالة لهاتف العميل، تحوي اسم السلعة وقيمتها ومكان الشراء وللتأكيد يتم إرسال كود التأكيد على 9119 مجانا ، لافتة إلى أن هذا يدفع المواطنين للتوجه نحو التاجر المسجل في منظومة الضرائب.

وأردفت شيري سمير أن التاجر غير المسجل، والمتهرب ضريبيا يعاني من قلة الضغط عليه من المشترين، ما يدفعه لتقنين وضعه، موضحة أن الهدف من هذا الإجراء دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي وحكم السيطرة على الاقتصاد الموازي وتتبع السلع.