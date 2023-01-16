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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: المواطن المحب لبلده يعلم جيدا أن العالم كله يعاني من الأزمة الاقتصادية

مجلس النواب
مجلس النواب

قال أحمد رمزي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية تعمل على توفير الخدمات التي يحتاجها المواطن المصري في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لافتًا إلى أنه نائب عن أحد الدوائر الريفية، وكانت مطالب المواطنين منه تتمحور حول الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز الطبيعي والشؤون الاجتماعية والوحدة الصحية.

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صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يناقش اليوم ملف التعاونيات في مصر

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غدا.. صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يناقش ملف التعاونيات في مصر

وأضاف رمزي، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، أن المواطن المصري يشعر بأن الدولة المصرية ورئيسها وحكومتها وكل القائمين عليها يشعرون بمعاناتهم ويعملون على جعل حياتهم أفضل، لافتًا إلى أن المواطن المصري الذي يحب بلده يعي جيدا أنه سيكون لديه دولة قوية للأجيال القادمة.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المواطن المصري يعرف جيدا ان الأزمة الاقتصادية لا تعاني منها مصر فقط، ولكن العالم كله يعاني منها: «الدولة المصرية دفعت بمنافذ كثيرة من اجل إحداث توازن في الأسعار، والحكومة شغالة كويس جدا، والمواطن المصري لديه ثقافة ومتأكد للغاية من أن الدولة المصرية تبني».

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الصرف الصحى الدولة المصرية المبادرة الرئاسية حياة كريمة الغاز الطبيعى

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