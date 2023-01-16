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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث..استخراج إبرة من عضو ذكري .. اعترافات الزوجة الخائنة قاتلة زوجها في أطفيح

صدى البلد

نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة من أبرزها ما يلي: 

 

غسلنا عارنا دول حطوا راسنا في الطين.. تفاصيل مقتل شقيقتين بالصف


تجري نيابة الصف تحقيقات موسعة في قتل عاملين لشقيقتيهما خنقا بعد احتجاز وتعذيب استمر أسبوع بسبب سوء سلوكهما.


رذيلة وسط المزارع.. اعترافات الزوجة الخائنة بعد قتل زوجها بمساعدة عشيقها في أطفيح

كشفت تحقيقات نيابة الصف تفاصيل جديدة في قتل سيدة وعشيقها لزوجها وإلقاء جثته في ترعة الواسطى ببني سويف.

وواجهت النيابة المتهم بأقوال الزوجة التي أكدها جميعا، واعترف أنه كان يمارس الرذيلة معها وسط


الرقابة الإدارية تعقد البرنامج التدريبي الأول للخبراء الحكوميين العرب


تستضيف هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة من ١٥ Yلي ١٨ يناير بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، البرنامج التدريبي الأول للخبراء الحكوميين العرب المعنيين بتفعيل إعلان الرياض بمشاركة عدد ٤٦ خبير من الدول العربية الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.


استخراج إبرة من عضو ذكري لمريض يعاني من انسداد بولي في البحيرة.. شاهد


شهدت محافظة البحيرة واقعة غريبة وفريدة من نوعها، حيث أدخل مريض يعاني من انسداد بولي جسم معدني "إبرة" في مجري البول، معتقدا بذلك انها علاج لما يعانيه من انسداد في مجري البول
 

شهداء لقمة العيش.. قصة 3 أشقاء دهستهم سيارة نقل اعلى دائري الهرم.. صور


أطاحت سيارة نقل محملة بالطوب ب ٣ أشقاء أثناء عبورهم الطريق أعلى الدائري ما أسفر عن مصرعهم وإصابة رابع.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود مصادمة ومتوفيين أعلى الدائري أمام منزل الرماية، وبانتقال المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الهرم والقوة المرافقة له، تبين أن سيارة نقل محملة بالطوب الأحمر، اصطدمت بـ4 أشخاص حال تواجدهم بمكان الواقعة.

ذكرى الرقابة الإدارية بني سويف محافظة البحيرة الدول العربية البرنامج التدريبي لقمة العيش

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