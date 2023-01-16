حبس شخص انتحل صفة موظف حكومي ونصب على المواطنين



قررت جهات التحقيق حبس شخص لاتهامه بالنصيب على المواطنين بأسلوب انتحال صفة موظف حكومي 4 ايام على ذمه التحقيقات التي تجري معه.

تمكن رجال المباحث من ضبط شخص لقيامه بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالقاهرة بأسلوب "إنتحال صفة"، وامر اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قسم شرطة التبين

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بالتردد على دائرة القسم منتحلاً صفة وظيفية بإحدى الجهات الحكومية وإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهم لدى الجهات الحكومية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة تم إستهدافه وضبطه وبحوزته كارنيه باسمه مثبت به صفة وظيفية بإحدى الجهات الحكومية "مزور" وبطاقة رقم قومى "مزورة".

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بأسلوب "انتحال الصفة " من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتواصل مع ضحاياه عبر ذات الصفحة.