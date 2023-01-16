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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : داري على شمعتك

برج الثور اليوم
برج الثور اليوم

مواليد برج الثور مخلصون ولا يحبون التغييرات المفاجئة أو النقد أو مطاردة الشعور بالذنب غالبًا ما يكون الأشخاص عرضة لذلك ويعتمدون إلى حد ما على الآخرين والعواطف التي يبدو أنهم غير قادرين على التخلي عنها.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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توقعات برج الثور وحظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023

قد يكون الأسبوع معتدلاً إلى حد ما بالنسبة لبرج الثور، من الناحية المهنية، قد لا يكون هذا الأسبوع هو الأفضل، لترقية مراتب الشركة، قد تضطر إلى بذل الكثير من العمل، فمن المحتمل أن يكون هناك تقلبات على الجبهة الداخلية، قد يؤثر ذلك على صحتك الجسدية، تعتبر اليوجا والتأمل طرقًا رائعة للاسترخاء والحفاظ على هدوئك، قد يكون لتعديل أسلوب حياة المرء تأثير مفيد على الصحة أيضًا، من المحتمل أن يتم إهمال اهتماماتك الرومانسية.

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

قد يبدأ هذا الأسبوع بداية محطمة لشركتك، قد تكون قريبًا في وضع يمكنك من خلاله البدء في التفكير في خيارات الاستثمار، إعطاء الأولوية لبذل الوقت والجهد والاستماع إلى النصائح السليمة.

توقعات برج الثور صحيا

انتبه لجسمك بحثًا عن أي علامات تدل على وجود مشكلة لأن تجاهلها قد يؤدي إلى تفاقم مشاكلك الصحية، من المرجح أن تساعد التمارين الخفيفة، إلى جانب التأمل واليوجا والتغييرات في نظامك الغذائي.

توقعات برج الثور اليوم عاطفياً

قد يجد بعض مواليد الثور أنفسهم في علاقة عاطفية مع زميل في العمل، قد تحتاج إلى إبقاء العلاقة طي الكتمان حتى يصبح كلاكما جاهزًا للخطوة التالية.

توقعات برج الثور في شهر يناير 2023

قد تكون هناك بعض الخلافات حول لا شيء ذي أهمية، من المحتمل أن تستمر البيئة المتوترة في بيئة المنزل الممتعة بسبب سوء الفهم. 

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